США с ноября введут требование о полной вакцинации всех въезжающих в страну

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Власти США с начала ноября начнут требовать от въезжающих в страну иностранцев предъявления справки о полной вакцинации, а также наличия отрицательного теста на COVID-19, сделанного не более чем за три дня до поездки. Об этом, как сообщает телекомпания CNBC, координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Джефф Зинтс сообщил журналистам на брифинге в понедельник.

"При посадке в направляющийся в США самолет они должны будут показать справку о вакцинации", - заявил Зинтс. Как в свою очередь пишет агентство Associated Press, от полностью вакцинированных пассажиров международных рейсов по прибытии в США не будут требовать прохождения карантина. Приезжающие из-за рубежа американцы, не сделавшие прививку от коронавируса, должны будут сдавать тест на COVID-19 за сутки до поездки, а также после приезда в Соединенные Штаты.

В настоящий момент американское руководство в целях предотвращения распространения коронавируса запрещает въезд в страну большинству иностранцев, которые за последние две недели находились на территории Великобритании, государств Шенгенской зоны, Ирландии, Китая, Индии, ЮАР, Ирана и Бразилии. О первых таких мерах было объявлено в марте прошлого года тогдашним президентом США Дональдом Трампом. Как поясняет телекомпания CNBC, вводя требования об обязательной вакцинации и наличии теста на коронавирус, вашингтонская администрация намерена смягчить эти ограничения.

Как уточняет агентство Reuters, новая политика Вашингтона, касающаяся обязательной вакцинации, предусматривает ряд исключений. Другие подробности на этот счет не приводятся.