Московская консерватория займется тестированием и настройкой аудиопродукции Huawei

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Huawei и Московская государственная консерватория объявили о начале сотрудничества: столичные специалисты займутся тестированием и настройкой аудиопродукции компании, примут участие в создании ряда устройств, также планируется сотрудничество в научной и образовательной сферах. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба компании.

"20 сентября Huawei и Московская государственная консерватория на торжественном мероприятии, которое прошло в стенах вуза, объявили о начале глобального стратегического партнерства. Стороны реализуют несколько образовательных и общественно-значимых проектов, займутся совместными научными исследованиями и техническими разработками. Эксперты консерватории выполнят профессиональное тестирование аудиопродукции Huawei и сформулируют официальные рекомендации по ее использованию", - говорится в сообщении.

Девайсы Huawei, созданные совместно с Московской консерваторией, будут помечаться специальным "знаком качества". "Планируется, что несколько аудиопродуктов Huawei будут созданы при непосредственном участии ученых консерватории. Такие устройства будут отмечены специальным знаком: "Настроено совместно с Московской государственной консерваторией им. П. И. Чайковского", - рассказали в пресс-службе.

Huawei и Московская консерватория также намерены совместно заняться популяризацией классической музыки через демонстрацию возможностей соединения технологий, инноваций и музыкальных традиций. Запланирована серия образовательных проектов - мастер-классы для всех желающих с участием ученых консерватории и специалистов в сфере звукозаписи, звукорежиссуры и электроакустических исследований.

Необычный симбиоз

Цифровые технологии, несмотря на свое стремительное развитие, пока несопоставимы с "природной технологией" человеческого слуха, подразумевающего не только биологические механизмы восприятия, но и культурный опыт, который дает возможность всесторонне воспринимать звучание, оценивать и физические качества звука, и его историческую, стилевую, жанровую и эмоциональную достоверность, подчеркивает исполняющий обязанности ректора Московской консерватории Александр Соколов.

"Именно поэтому компания Huawei обратилась к консерватории как к прославленному профессиональному собранию экспертов музыкального звука с предложением объединить усилия в тестировании и настройке новейших аудиопродуктов компании. Цель этого сотрудничества - выявить в передаваемом этими продуктами звуке его первозданные космические качества, высвобождающие энергию духа и приносящие слушателю истинное наслаждение красотой и целительной магией музыки", - цитирует Соколова пресс-служба Huawei.

Президент Huawei Consumer Business Group в России и странах СНГ Лео Ли подчеркивает, что для компании большая честь начать сотрудничество с Московской консерваторией в год ее 155-летия, отмечаемого в сентябре 2021 года.

"Развитие компании Huawei - это путь к совершенству. Опыт Московской консерватории поможет усилить нашу глобальную научно-исследовательскую деятельность, создать качественно новые устройства, а также внести определенный вклад в популяризацию музыкальной культуры и образования", - говорит Лео Ли, его цитирует пресс-служба.

Лео Ли добавил, что аудиоустройства являются для его компании одной из главных товарных категорий, только в прошлом году они получили более 20 престижных премий различных профессиональных сообществ. "В рамках партнерства с консерваторией мы постараемся соединить современные технологии и вековые традиции классической музыки. Это будет необычный симбиоз, и мы приглашаем наших пользователей следить за ним", - резюмирует президент Huawei в России и СНГ.