Жители Московского региона в I полугодии стали чаще жаловаться на кибермошенников

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Москвичи и жители Московской области в I полугодии 2021 года стали жаловаться в Банк России на действия кибермошенников в три раза чаще, число таких обращений выросло до 1,6 тыс., говорится в материалах ЦБ.

"Москвичи сообщали о подобных проблемах 1,2 тыс. раз, жители Московской области - порядка 400 раз. Сейчас аферисты используют широкий арсенал средств: звонят гражданам, рассылают сообщения, чтобы под различными предлогами завладеть данными банковских карт или вынудить человека самостоятельно перевести им деньги", - отмечает регулятор.

Также беспокойство жителей Московского региона вызывали нелегальные компании, которые незаконно предоставляют финансовые услуги - таких жалоб было получено около 600. Две трети этих жалоб касалось работы компаний, которые позиционируют себя как участники рынка форекс, но разрешения для работы на российском финансовом рынке не имеют. А некоторые из этих компаний могли обманывать клиентов, создавая фиктивные сайты с показателями форекс-торгов.

Всего за первые шесть месяцев текущего года жители Московского региона пожаловались в Банк России на финансовые организации 24,6 тыс. раз: москвичи - почти 18 тыс. раз, жители Подмосковья - 6,6 тыс. раз. Отмечается в целом значительное сокращение количества жалоб по сравнению с тем же периодом прошлого года. По мере восстановления экономики граждане стали на треть реже жаловаться на проблемы с реструктуризацией кредитов. В целом взаимоотношения с банками затрагивало 14,8 тыс. обращений (снижение их количества составило порядка 50%).

Число жалоб на работу микрофинансовых организаций уменьшилось на 5%, до 2,6 тыс. обращений, что, как отмечается, связано, в том числе, с принятыми Банком России мерами поведенческого надзора к организациям, которые некорректно работали с должниками.

На треть чаще жители Московского региона стали жаловаться на страховые компании (2,1 тыс. обращений). Если в прошлом году в период локдауна граждане меньше пользовались услугами страховщиков, в частности автострахованием, то в январе - июне этого года спрос восстановился, и вопросов у потребителей стало больше.