"Почта России" увеличит уставный капитал на 200 млрд руб. за счет допэмиссии

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Совет директоров "Почты России" рекомендовал единственному акционеру компании - Российской Федерации - увеличить уставный капитал на 200 млрд рублей за счет допэмиссии. Об этом говорится в сообщении компании.

"Совет директоров "Почты России" рекомендовал единственному акционеру компании - Российской Федерации - увеличить уставный капитал на 200 млрд рублей за счет допэмиссии. "Почта" проведет закрытое размещение акций, в ходе которого государство внесет в уставный капитал компании денежные средства для модернизации отделений по всей стране", - отмечается в сообщении.

Об активах

Также в качестве оплаты допэмиссии почтовый оператор получит акции АО "Марка", интеллектуальные права на использование системы ГИС ЖКХ и ряд объектов недвижимости, которые остались в федеральной собственности после реорганизации ФГУП "Почта России" в акционерное общество.

В ходе допэмиссии государство до конца 2021 года передаст "Почте России" 100% минус 1 акция АО "Марка". Компания выпускает почтовые марки, которые почтовый оператор закупает и продает по номинальной стоимости. В результате в единое управление "Почты России" перейдет весь цикл бизнеса по печати и реализации знаков почтовой оплаты.

Кроме того, благодаря допэмиссии к "Почте России" перейдут интеллектуальные права на ГИС ЖКХ. "Это информационная система для цифровой трансформации сферы жилищно-коммунальных услуг. "Почта России" была оператором этой системы с 2014 года до своего акционирования в октябре 2019 года. После возвращения прав "Почта России" планирует передать их в специально созданное совместное предприятие-оператора, чтобы иметь возможность развивать внутри ГИС ЖКХ удобные сервисы для населения и бизнеса", - уточняется в сообщении.

Также в результате допэмиссии на баланс почтового оператора перейдет недвижимость - почтовые отделения и объекты инфраструктуры, которые остались в федеральной собственности после реорганизации ФГУП "Почта России". Сейчас эти объекты находятся в управлении "Почты России", а после допэмиссии они станут собственностью компании.

Поручение предусмотреть в бюджете РФ средства на докапитализацию "Почты России" для модернизации отделений по всей стране и расширение количества предоставляемых услуг дал президент Российской Федерации. "В первую очередь модернизация затронет отделения, которые находятся в небольших и отдаленных населенных пунктах. Они уже сейчас выполняют роль многопрофильных центров, а после реновации здесь можно будет, например, получить государственные услуги и купить лекарства", - отмечается в сообщении.