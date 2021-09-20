Twitter заплатит $809,5 млн для урегулирования иска о введении инвесторов в заблуждение

ТАСС, 20 сентября. /ТАСС/. Компания Twitter согласилась заплатить $809,5 млн для урегулирования иска с обвинениями во введении инвесторов в заблуждение. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном в понедельник на сайте Комиссии по ценным бумагам США.

В нем указано, что 20 сентября Twitter объявляет о "вступлении в имеющее обязательную силу соглашение" для урегулирования коллективного иска, поданного в 2016 году в окружной суд северного округа штата Калифорния.

"Соглашение <...> требует от компании выплаты $809,5 млн в связи с обвинениями в нарушении <...> закона о торговле ценными бумагами", - говорится в документе.

Как отмечает газета The Wall Street Journal, в иске акционеров утверждалось, что компания Twitter в 2015 году неверно информировала их о ряде показателей, в том числе о количестве активных пользователей одноименной соцсети в месяц и общем количестве ее пользователей.