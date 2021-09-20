Росатом подписал меморандум о взаимопонимании с бразильской Eletronuclear

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 сентября. /ТАСС/. Российская государственная корпорация "Росатом" и компания - оператор атомных электростанций Бразилии Eletronuclear в понедельник подписали меморандум о взаимопонимании на полях Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщает пресс-служба Росатома.

"Бразилия - один из ключевых партнеров госкорпорации "Росатом" в Латинской Америке по целому ряду направлений, прежде всего в области ядерной медицины. Уверен, что подписание меморандума поможет нам открыть новый этап плодотворного двустороннего сотрудничества, учитывая, что страна взяла курс на расширение доли атомной генерации в национальном энергобалансе", - прокомментировал событие первый заместитель генерального директора - директор блока по развитию и международному бизнесу Росатома Кирилл Комаров.

Как уточняет пресс-служба компании, документом предусматривается развитие сотрудничества в строительстве и обслуживании атомных станций большой и малой мощности в Бразилии, продлении сроков эксплуатации и поставке топлива для действующих атомных станций в стране, переработке ядерных материалов, замыкании ядерного топливного цикла и обращении с радиоактивными отходами, реализация совместных проектов в области образования и подготовки кадров, повышение общественной приемлемости атомной энергии и другим.

"В рамках сотрудничества стороны планируют изучать возможности по реализации конкретных совместных проектов, обмениваться информацией, в том числе проводить информационные встречи, мастер-классы и семинары", - добавили в госкорпорации.