Эксперты: столкновение составов в Гвинее не должно повлиять на производство "Русала"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Столкновение грузовых составов, перевозивших бокситы "Русала" в Гвинее, не должно повлиять на производство компании, считают опрошенные ТАСС аналитики. Однако по крайней мере один источник на рынке алюминия говорит о "реальном риске недопоставки сырья" на заводы производителя.

Ранее гвинейская радиостанция Fim FM сообщила, что в Гвинее столкнулись составы, в которых перевозился боксит "Русала". Также новостной портал Guinee Matin сообщил о значительном материальном ущербе, нанесенном в результате инцидента.

"Гвинейские бокситы составляют до 42% от потребностей "Русала", тем не менее о риске остановки [производства] говорить не приходится, так как складские запасы глинозема на заводах традиционно позволяют работать 2-3 недели, а в условиях политической ситуации в Гвинее вполне возможно, что компания сделала более значительные запасы", - отмечает руководитель рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин.

"Русал" использует бокситы со своих гвинейских активов для производства глинозема на своих глиноземных заводах в Ирландии и на Украине. Затем большая часть произведенного там глинозема поступает на российские заводы компании для производства алюминия.

В начале сентября в Гвинее произошел государственный переворот, в результате которого власть захватили военные во главе с полковником Мамади Думбуя.

Ранее в понедельник "Русал" сообщил, что определит сроки возобновления перевозок бокситов в Гвинее после того, как будет завершено расследование столкновения составов и железнодорожный путь будет восстановлен.

По оценке Гришунина, "крушение поездов достаточно серьезное, и его разборка и замена элементов пути потребует около трех дней".

"Тем не менее, если расследование затянется, а новые власти решат показать свои силы - некоторые риски снижения производства на 2-3% по итогам года могут возникнуть", говорит эксперт.

"Железнодорожная авария не должна отразиться на вывозе "Русала" бокситов из Гвинеи, - говорит руководитель аналитического департамента BCS Global Markets Кирилл Чуйко. - Условия для поставок, скорее всего, будут оперативно восстановлены, так как вывоз сырья из страны стратегически важен как для компании, так и для местного руководства - это важная статья доходов Гвинеи".

Возможные проблемы

Однако по крайней мере один источник на рынке алюминия считает, что железнодорожная авария в Гвинее несет реальный риск для производства "Русала".

"ЧП создает реальный риск недопоставки сырья на глиноземные заводы компании. Серьезность риска можно будет оценить по окончании расследования причин аварии", говорит собеседник агентства.

На долю Гвинеи приходится 20% мировой добычи. "Русал" добыл 7,435 млн тонн бокситов на своих активах в Гвинее в 2020 году, что составило половину от его общей добычи этого сырья.

"Русал" - крупнейший производитель алюминия за пределами Китая - владеет в Гвинее Компанией бокситов Киндии (КБК), а также боксито-глиноземным комплексом Friguia. Кроме того, компания реализует в стране проект по разработке крупнейшего в мире месторождения бокситов Диан-Диан.