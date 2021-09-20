Польша считает необоснованным решение суда ЕС по шахте "Туров" и не закроет ее

ВАРШАВА, 20 сентября. /ТАСС/. Власти Польши считают необоснованным решение суда ЕC, обязавшего республику платить по €500 тыс. за каждый день работы угледобывающей шахты "Туров". Соответствующее заявление польское правительство распространило в понедельник на своем официальном сайте.

"Правительство Польши не закроет шахту "Туров". С самого начала мы считали, что приостановка работ на шахте в Турове поставит под угрозу стабильность польской энергосистемы. Это имело бы негативные последствия для энергетической безопасности миллионов поляков и всего Европейского союза. Ее закрытие также означало бы огромные проблемы для повседневной жизни", - указано в заявлении. "Польское правительство стремится к мирному урегулированию спора с Чешской Республикой и уважает интересы местного сообщества. Сегодняшний вердикт противоречит принципу мирного урегулирования", - считают в Варшаве.

"Никакие решения суда ЕС не могут вторгаться в области, связанные с базовой безопасностью государств-членов. Энергетическая безопасность относится именно к этой области", - отмечено в сообщении польского правительства.

По мнению властей Польши, наложенный на страну штраф "несоразмерен ситуации и фактически не обоснован". "Это подрывает продолжающийся процесс мирного урегулирования этого дела. Польша прилагает все усилия, чтобы найти полюбовное решение спора с Чехией", - заверили в правительстве, подчеркнув, что переговоры с чешской стороной продолжаются, как и мониторинг воздействия горнодобывающей деятельности в регионе.

Как сообщало ранее польское правительство, с шахтой "Туров" связано 4-7% производства электроэнергии в Польше. Закрытие шахты означало бы увольнение 5 тыс. работников и нанесло бы польской экономике значительный ущерб. Закрытие шахты означает отключение электростанции, которая подает электричество в дома 3,7 млн поляков. От потери энергоснабжения пострадают не только квартиры, но и больницы и другие общественные объекты. Это также означало бы гигантские финансовые потери, достигающие 13,5 млрд злотых ($3,75 млрд).

Решение суда

В понедельник Европейский суд юстиции в Люксембурге постановил, что Польша должна выплачивать Евросоюзу €500 тыс. в день по делу об угольной шахте "Туров". Как указано в решении суда, "такая мера представляется необходимой для повышения эффективности временных мер, принятых в постановлении от 21 мая 2021 года, и для того, чтобы не позволить стране ЕС задерживать приведение своего поведения в соответствие с этим решением.

В конце февраля Чехия подала жалобу в суд ЕС против Польши, обвинив ее в том, что из-за расширения угледобывающей шахты в приграничных районах республики резко понизился уровень подземных вод. 21 мая суд ЕС удовлетворил просьбу Чехии и обязал Польшу немедленно приостановить добычу на шахте "Туров" в Богатыне (Дольношленское воеводство) до тех пор, пока вопрос не будет решен по существу. Польша этот вердикт выполнять отказалась, заявив, что решение суда является недопустимым вмешательством в обеспечение безопасности республики.