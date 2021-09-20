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Белоруссия планирует импортировать в сентябре из РФ около 300 млн кВт/ч электроэнергии

В пресс-службе Минэнерго республики отметили, что в стране наблюдается рост электропотребления

МИНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Власти Белоруссии планируют импортировать в сентябре из России примерно 300 млн кВт ч электроэнергии для обеспечения надежности электроснабжения накануне осенне-зимнего периода. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Минэнерго Белоруссии.

"Импорт осуществляется исходя из экономической целесообразности, и в данном случае он экономически обоснован. Всего за сентябрь в Беларусь планируется импортировать из России примерно 300 млн кВт/ч электроэнергии", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что импорт российской электроэнергии - это дополнительная мера для "обеспечения надежности электроснабжения накануне осенне-зимнего периода" . "В стране уже наблюдается некоторый рост электропотребления в условиях, когда температурный режим понижается. В октябре закупок российской электроэнергии не планируется", - говорится в сообщении.

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