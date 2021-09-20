Прибыль российского банковского сектора по итогам 2021 года может достичь 2,5 трлн рублей

МОСКВА, 20 сентября./ТАСС/. Российские банки получили за январь - август 2021 года 1,7 трлн рублей чистой прибыли, а по итогам года этот показатель может достигнуть 2,5 трлн рублей, сообщается в информационно-аналитическом материале Банка России на тему развития банковского сектора РФ в августе 2021 года.

"По итогам восьми месяцев прибыль банковского сектора составила 1,7 трлн руб., при сохранении текущих темпов роста годовая прибыль может достигнуть рекордных 2,5 трлн рублей", - указывает регулятор.

Прибыль банковского сектора РФ за январь - август 2020 года составила 933 млрд рублей.

Средства граждан

Из материала следует, что средства населения в российских банках в августе выросли на 0,1%, или на 45 млрд рублей.

"Средства населения немного выросли (+45 млрд руб., или 0,1%). При этом впервые с начала года произошел приток средств на срочные вклады (+103 млрд руб., или 0,5%), тогда как текущие счета сократились (-58 млрд руб., или -0,5%)", - говорится в документе.

Регулятор отмечает, что рост срочных средств, вероятно, связан в том числе с продолжающимся ростом депозитных ставок - так, средняя максимальная ставка по вкладам в рублях достигла 6,17% в третьей декаде августа, увеличившись на 0,6 п. п. с третьей декады июля. Сокращение средств на текущих счетах, как сообщается в материале, вероятно, было бы больше, с учетом сезонных "школьных" и "отпускных" расходов, если бы не перечисленные 200 млрд рублей социальных выплат семьям с детьми школьного возраста. По оценкам Банка России, дополнительные выплаты около 0,5 трлн рублей в рамках мер социальной поддержки пенсионеров, произведенные в сентябре, должны положительно сказаться на динамике средств населения.

Отмечено некоторое замедление роста средств населения на счетах эскроу: 150 млрд рублей в августе против 179 млрд рублей в июле.

Согласно данным регулятора, существенно выросли средства юридических лиц - на 818 млрд рублей, или на 2,4%. Главным образом рост произошел по счетам в иностранной валюте - на $7,7 млрд, или 564 млрд рублей в рублевом эквиваленте - в основном компаний из нефтегазовой и металлургической отраслей.

Потребительское кредитование

Также указывается, что рост потребительского кредитования в августе ускорился до 2,2% с 1,7% в июле.

"Потребительское кредитование в августе ускорилось до 2,2% с 1,7% в июле, что в значительной степени обусловлено сезонными факторами - большим объемом расходов перед новым учебным годом, а также тратами на отпуск. Воздействие июльских надбавок пока оказывает ограниченный эффект ввиду постепенной оборачиваемости портфеля, накопленного запаса капитала у крупнейших игроков и в целом высокой прибыли банков", - отмечает ЦБ.

При этом регулятор напоминает, что для снижения системных рисков с 1 октября 2021 года надбавки будут вновь повышены. Однако более действенным механизмом были бы прямые ограничения, подчеркивают в ЦБ.

Что касается качества портфеля кредитов физлиц, то в августе объем просроченной задолженности также умеренно вырос (+10 млрд рублей, или на 1%), главным образом, в сегменте потребительского кредитования на фоне его быстрого роста.

Объем корпоративной просроченной задолженности также увеличился (+28 млрд рублей, или на 1%), в основном по отдельным заемщикам. Это не вызывает беспокойства регулятора, так как данные кредиты были заранее зарезервированы.

Ипотечные кредиты

По оценке ЦБ, банки выдали на 4% больше ипотечных кредитов в августе.

"Рост [портфеля] ипотеки, по предварительным данным, остается достаточно стабильным (в августе было лишь незначительное снижение - до 1,8% с 1,9% в июле). При этом, по предварительным данным, выдачи даже выросли на 4%, несмотря на сокращение почти в два раза (до 37 с 70 млрд руб.) выдач льготной ипотеки под 7%", - говорится в материале.

В регуляторе отметили, что спрос перераспределился с льготной ипотеки под 6,5% на рыночную ипотеку и другие льготные программы, в том числе на семейную ипотеку.

Средняя ставка по ипотечным кредитам, выданным в июле, увеличилась до 7,7% (7,1% в июне), хотя на первичном рынке она по‑прежнему достаточно низкая - 6,2% (5,5%).