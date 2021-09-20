Джонсон назвал реалистичной целью отказ развивающихся стран от угля в энергетике

ЛОНДОН, 20 сентября. /ТАСС/. Развивающиеся страны имеют возможность отказаться от использования угля и других видов ископаемого топлива в своей энергетике ради сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу Земли. Об этом заявил в понедельник на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, пообещавший, что международное сообщество окажет им финансовую поддержку в достижении этой цели.

"Это возможно. Переход от угля к другим видам топлива достижим. В Великобритании еще в 2012 году мы получали до 40% энергии за счет угля, а теперь этот показатель сократился до 1%. Во времена моего детства он составлял 70%. Частично это объясняется переходом на газ, но во многом это заслуга чистой зеленой энергетики из возобновляемых источников, доля которой растет немыслимыми ранее темпами", - отметил Джонсон.

Он признал, что многие развивающиеся государства "чувствуют несправедливость" призывов развитых стран, которые добились экономического процветания, активно используя углеводороды в своей энергетике.

"Я понимаю эти чувства. Но именно поэтому нам так нужно собрать средства, чтобы достичь необходимого этим странам прогресса. <...> Именно развивающийся мир сейчас ощущает на себе и прямые последствия катастрофического изменения климата - ураганы, пожары и наводнения, и долгосрочные экономические последствия. <...> Слишком много экономически развитых держав, представители некоторых из которых находятся здесь сегодня, делают совершенно недостаточно. Подчеркну вновь: чтобы добиться успеха, нам нужно, чтобы развитые страны нашли возможность выделить необходимые $100 млрд", - отметил Джонсон, подчеркнув, что США должны сыграть в этом ведущую роль.

Глава британского правительства выразил надежду на то, что во вторник глава Белого дома Джо Байден объявит, что крупнейшие экономики мира договорились о выделении дополнительного финансирования для того, чтобы выполнить план сбора $100 млрд в год на международное финансирование борьбы с изменением климата с 2020 по 2025 год.

В ноябре Великобритания примет 26-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26), которая пройдет в Глазго. В преддверии встречи мировых лидеров в Шотландии Джонсон призвал участвующие в конференции страны поставить перед собой как можно более амбициозные цели по борьбе с изменением климата Земли, чтобы предотвратить потенциально катастрофические последствия этого процесса. В понедельник премьер Соединенного Королевства заявил, что конференция станет поворотным моментом в истории, заложив основы для глобального перехода на возобновляемые источники энергии.