Транспортировка газа по "Силе Сибири" будет приостановлена с 22 по 29 сентября

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. "Газпром" с 22 по 29 сентября проведет на газопроводе "Сила Сибири" плановые профилактические работы. Транспортировка газа по нему в этот период будет приостановлена, говорится в сообщении компании.

Как добавили в "Газпроме", сроки проведения работ согласованы с китайской компанией CNPC в 2020 году. "По ранее достигнутой договоренности профилактика оборудования и систем газопровода осуществляется два раза в год: весной и осенью", - отметили в "Газпроме".

В конце прошлой недели глава "Газпрома" Алексей Миллер отмечал, что объем поставок газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири", начавшихся в декабре 2019 года, превысил 10 млрд куб. м.

О газопроводе

"Сила Сибири" - крупнейшая система транспортировки газа на востоке России, по которой поставляется газ российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. Экспортная производительность газопровода - 38 млрд куб. м газа в год. Первые трубопроводные поставки российского газа в Китай по "восточному" маршруту начались в декабре 2019 года по заключенному еще в 2014 году между "Газпромом" и китайской CNPC контракту на 30 лет. Ежегодный объем поставок газа - 38 млрд куб. м, сумма контракта - $400 млрд. Выход на проектную мощность ожидался к 2025 году.

"Газпром" в 2020 году поставил по "Силе Сибири" в Китай 4,1 млрд куб. м газа с Чаяндинского месторождения. В начале 2021 года "Газпром" сообщил, что объем поставок по "Силе Сибири" соответствует контрактным обязательствам на 2021 год, но в два раза превышает суточные контрактные обязательства компании в IV квартале прошлого года.