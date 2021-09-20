Власти Великобритании заявили, что страна не столкнется с дефицитом газа этой зимой

ЛОНДОН, 20 сентября. /ТАСС/. Великобритания не рискует столкнуться с дефицитом газа этой зимой, несмотря на резкий рост цен на энергоноситель. Об этом сообщил парламенту в понедельник министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии королевства Кваси Квартенг.

"Хотя Соединенное Королевство, как и многие другие страны Европы, затронул глобальный рост цен на газ, преимущество Великобритании в том, что у нее есть много разных источников поставок. У нас более чем достаточно мощностей для того, чтобы удовлетворить спрос. Мы не ожидаем чрезвычайных ситуаций, связанных с поставками газа, этой зимой. Вопрос об отключениях энергии и возможность того, что люди не смогут отапливать свои дома, даже не рассматриваются", - заявил Квартенг.

Министр подчеркнул, что повторения энергетического кризиса 1974 года, когда на британские предприятия лишь три дня в неделю подавалось электричество, не случится, а утверждения об обратном являются "алармизмом и глубоко ошибочны". При этом он признал, что рост цен на газ и электроэнергию вызывают опасения у бизнеса и правительства, которое в сложившейся ситуации считает своей главной задачей защиту интересов потребителей. Вместе с тем власти не намерены оказывать финансовую помощь энергокомпаниям, которые могут обанкротиться из-за того, что не подготовились к возможности резких колебаний цен на газ.

Квартенг добавил, что установленный Управлением рынков газа и электроэнергии (Ofgem) верхний предел цен на электроэнергию для потребителей останется неизменным, несмотря на ситуацию на газовом рынке.

Ранее глава британского правительства Борис Джонсон выразил уверенность в том, что рост газовых цен в мире является временным явлением, которое связано с восстановлением глобальной экономики после пандемии COVID-19.

Рекордные цены

В прошлую среду стоимость газа на спотовых площадках побила исторический рекорд, а в пике достигала почти 970 долларов за 1 тыс. кубометров, однако затем снизилась. В понедельник утром цена газа на европейских биржах вновь взлетала выше отметки в $900 за 1 тыс. куб. м. Во второй половине дня этот показатель скорректировался на фоне новостей о том, что норвежская Equinor получила разрешение увеличить экспорт газа со своих шельфовых месторождений Oseberg и Troll в условиях сузившегося рынка.

Опрошенные ТАСС эксперты допускали, что цена газа в Европе может достичь $1 тыс. за 1 тыс. куб. м при определенных условиях. Факторами, оказывающими влияние на цену, были названы ситуация на рынке газа в Азии, погода в Европе и сроки запуска "Северного потока - 2".