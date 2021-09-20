Кабмин рассмотрит проект бюджетов социальных фондов на 2022-2024 годы

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Правительство под председательством Михаила Мишустина во вторник на заседании рассмотрит проекты законов о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонда социального страхования (ФСС) на 2022 год и плановый период 2023-2024 года. Об этом говорится в материалах к предстоящему заседанию кабинета министров.

Согласно законопроекту о бюджете ФОМС, его доходы прогнозируются в объеме 2 779,2 млрд рублей в 2022 году, 2 925,7 млрд рублей в 2023 году и 3 086,3 млрд рублей в 2024 году. Расходы бюджета фонда прогнозируются в 2022 году в объеме 2 801,1 млрд рублей, в 2023 году - 2 951,1 млрд рублей, в 2024 году - 3 120,3 млрд рублей.

Также в целях реализации федерального закона "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" одновременно с законопроектом будет внесен законопроект поправок в федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".

Помимо этого, на предстоящем заседании министры обсудят проект бюджета ФСС. Запланированные параметры предполагают прогнозные доходы бюджета фонда в 2022 году в общем объеме 988,1 млрд рублей, в 2023 году - 1 054,6 млрд рублей, в 2024 году - 1 125,4 млрд рублей. Расходы бюджета фонда прогнозируются в 2022 году в объеме 944,1 млрд рублей, в 2023 году - 1 011,9 млрд рублей, в 2024 году - 1 076,1 млрд рублей.