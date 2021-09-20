Кабмин во вторник обсудит проект трехлетнего бюджета

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Правительство России на заседании во вторник, 21 сентября, обсудит законопроект о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"В 2022-2024 годах прогнозируется рост доходов федерального бюджета в номинальном выражении до 25 трлн 021,9 млрд рублей в 2022 году, 25 трлн 540,2 млрд рублей в 2023 году и 25 трлн 831,8 млрд рублей в 2024 году. Расходы планируются на уровне 23 трлн 610,2 млрд рублей в 2022 году, 25 трлн 105,5 млрд рублей в 2023 году и 26 трлн 147,1 млрд рублей в 2024 году", - говорится в сообщении.

Таким образом, в 2022 и 2023 годах ожидается профицит федерального бюджета (1,411 трлн и 434,7 млрд рублей соответственно). На 2024 год планируется дефицит в 315,3 млрд рублей.

В случае одобрения правительством бюджет будет внесен на рассмотрение в Госдуму. По закону кабмин должен внести этот документ до 1 октября (со следующего года этот срок будет сдвинут на более раннюю дату - 15 сентября).

Ранее сообщалось, что профицит федерального бюджета в январе - августе 2021 года, по предварительной оценке, составил 934,432 млрд рублей.

Также во вторник правительство обсудит прогноз социально-экономического развития РФ на ближайшие три года. Кроме того, будет рассмотрен проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2022 год и период 2023-2024 годов, говорится в материалах к заседанию. "Проект документа направлен на защиту и обеспечение устойчивости национальной валюты, что является одной из основных функций Банка России <…>, - указано в пресс-релизе. - Банк России обеспечивает устойчивость национальной валюты посредством поддержания ценовой стабильности, в том числе для формирования условий сбалансированного и устойчивого экономического роста, являющегося основной целью денежно-кредитной политики <...>".