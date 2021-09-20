Кабмин изменит распределение между регионами субсидий на строительство школ

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ планирует внести изменения в распределение между регионами субсидий на строительство школ. Как сообщила пресс-служба кабинета министров, данный вопрос будет рассмотрен на заседании правительства во вторник.

"О внесении изменений в распределение субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам отдельных субъектов РФ на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при реализации региональных проектов, предусматривающих создание в субъектах РФ дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором" - так обозначена тема в повестке дня заседания. В пресс-службе отметили, что распределение субсидий было утверждено 9 июля нынешнего года, но не уточнили, какие именно изменения предполагается сейчас внести.

В правительстве подчеркивают, что "принятие проекта распоряжения позволит обеспечить строительство до конца 2024 года не менее 1,3 тыс. школ (с накопительным итогом с 2019 года) в рамках реализации национального проекта "Образование" с привлечением внебюджетных средств".

9 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым почти 43,5 млрд рублей планировалось направить на строительство новых школ в регионах. Из них 21 млрд рублей в этом году, остальные - в два последующих года. К строительству новых школ также предполагается привлекать инвесторов и социально ориентированный бизнес. Решение о сооружении школ было принято по поручению президента РФ Владимира Путина.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.