Россельхознадзор обеспокоен наличием вируса в персиках, нектаринах и сливах из Сербии

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Россельхознадзор выражает обеспокоенность в связи с наличием вируса в персиках, нектаринах и сливах из Сербии. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"В ходе переговоров российское ведомство сообщило о своей обеспокоенности в связи с выявлением карантинного для ЕАЭС объекта - бурой монилиозной гнили - в персиках, нектаринах и сливах, ввозимых в РФ из Сербии", - говорится в сообщении.

Как отметили в российском ведомстве, нотификации по всем фактам обнаружений были направлены в адрес управления по защите растений Министерства сельского, лесного и водного хозяйства Республики Сербия. Россельхознадзор попросил провести официальное расследование причин заражения и принять корректирующие меры для соблюдения международных и российских фитосанитарных требований при поставках подкарантинной продукции на территорию РФ.

"Иностранная сторона пообещала в оперативном порядке направить все необходимые материалы, а также организовать более тщательный фитосанитарный контроль за фруктовой продукцией, экспортируемой из Сербии в Россию", - отмечается в сообщении.