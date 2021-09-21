Кабмин обсудит проект федерального бюджета на 2022-2024 годы

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Правительство России на заседании во вторник обсудит законопроект о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, а также прогноз социально-экономического развития РФ и проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на тот же период. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Согласно материалам к заседанию, в 2022-2024 годах прогнозируется рост доходов федерального бюджета в номинальном выражении - до 25 трлн 021,9 млрд рублей в 2022 году, 25 трлн 540,2 млрд рублей в 2023 году и 25 трлн 831,8 млрд рублей в 2024 году. Расходы планируются на уровне 23 трлн 610,2 млрд рублей в 2022 году, 25 трлн 105,5 млрд рублей в 2023 году и 26 трлн 147,1 млрд рублей в 2024 году.

Таким образом, в 2022 и 2023 годах ожидается профицит федерального бюджета (1,411 трлн и 434,7 млрд рублей соответственно). На 2024 год планируется дефицит в 315,3 млрд рублей.

Проекты бюджетов ПФР, ФСС и ФОМС

В повестке заседания на 21 сентября также значится обсуждение проектов бюджетов Пенсионного фонда РФ (ПФР), Фонда социального страхования (ФСС) и Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2022-2024 годы.

Так, доходы бюджета ПФР на 2022 год прогнозируются в объеме 10 трлн 032,5 млрд рублей, на 2023 год - 10 трлн 592 млрд рублей, на 2024 год - 11 трлн 074,7 млрд рублей. При этом расходы бюджета Пенсионного фонда на 2022 год планируются в объеме 10 трлн 154,85 млрд рублей, на 2023 год - 10 трлн 573,8 млрд рублей и на 2024 год - 11 трлн 167,4 млрд рублей. Как пояснила пресс-служба правительства, документ сформирован с учетом еще одного законопроекта, который предусматривает передачу ПФР полномочий по осуществлению некоторых пособий и выплат гражданам, которые в настоящее время осуществляются региональными властями и Рострудом за счет средств федерального бюджета.

Доходы бюджета ФОМС прогнозируются в объеме 2 трлн 779,2 млрд рублей в 2022 году, 2 трлн 925,7 млрд рублей в 2023-м и 3 трлн 086,3 млрд рублей в 2024-м. Расходы бюджета Фонда обязательного медицинского страхования прогнозируются в 2022 году в объеме 2 трлн 801,1 млрд рублей, в 2023 году - 2 трлн 951,1 млрд рублей и в 2024 году - 3 трлн 120,3 млрд рублей.

Согласно предоставленным пресс-службой кабмина материалам, запланированные параметры также предполагают прогнозные доходы бюджета ФСС в 2022 году в общем объеме 988,1 млрд рублей, в 2023-м - 1 054,6 млрд рублей, в 2024-м - 1 125,4 млрд рублей. Расходы бюджета Фонда социального страхования прогнозируются в 2022 году в объеме 944,1 млрд рублей, в 2023-м - 1 011,9 млрд рублей и в 2024-м - 1 076,1 млрд рублей.

Прочие вопросы

Во вторник правительство также обсудит документ, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2022 году будет не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране. Отмечается, что на заседание вынесен вопрос о внесении изменения в федеральный закон о МРОТ.

Президент России Владимир Путин 29 декабря 2020 года подписал закон о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума с 1 января нынешнего года. Теперь они рассчитываются исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (половина работающих получает больше этой величины, половина - меньше). Закон также закрепляет требование о том, что размер МРОТ должен быть "не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ на очередной год".

Помимо этого, на заседании планируется рассмотреть законопроект, который установит тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2022-2024 годы. Предполагается, что тарифы будут дифференцированы по классам профессионального риска.

В повестку заседания также включен вопрос о внесении изменений в распределение средств, предоставляемых регионам на софинансирование расходов по созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором. "Принятие проекта распоряжения позволит обеспечить строительство до конца 2024 года не менее 1,3 тыс. школ (с накопительным итогом с 2019 года) в рамках реализации национального проекта "Образование" с привлечением внебюджетных средств", - пояснила пресс-служба кабмина.