РФ снимает ограничения на авиасообщение с Белоруссией, возобновляет с Испанией и Кенией

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Россия со вторника снимает все ограничения на авиасообщение с Белоруссией и возобновляет его с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией. Такое решение ранее принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Таким образом, воздушное сообщение между Россией и Белоруссией, временно ограниченное в связи с распространением коронавируса, будет восстановлено в полном объеме.

В июне Россия увеличила число регулярных рейсов с Белоруссией до 10 в неделю. С 1 августа РФ удвоила количество рейсов из Москвы в Минск, а также увеличила их число из Сочи и Краснодара.

Другие зарубежные направления

В Ирак будет осуществляться два рейса в неделю по маршруту Москва - Багдад, в Испанию самолеты будут летать из Москвы в Мадрид и Барселону по четыре рейса в неделю, а также в Малагу и Аликанте по два раза в неделю. В Кению будут рейсы из Москвы в Найроби дважды в неделю, в Словакию самолеты будут летать по маршруту Москва - Братислава (четыре рейса в неделю) и Санкт-Петербург - Братислава (два рейса в неделю).

Правила въезда

С июня этого года Испанию могут посещать иностранные туристы, привитые от коронавируса препаратами, которые были одобрены Всемирной организацией здравоохранения или Европейским агентством лекарственных средств. Однако россияне могут въехать в эту страну только при наличии документально подтвержденных оснований. В частности, попасть туда могут обладатели вида на жительство в Испании, члены экипажей, сотрудники дипломатических миссий, международных или гуманитарных организаций и ряд других категорий граждан. Об изменении правил въезда после возобновления авиасообщения власти Испании не сообщали.

В Словакию, как ранее уточнили ТАСС в дирекции международного аэропорта имени Милана Растислава Штефаника в Братиславе, россияне смогут попасть, предъявив справку об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, а также предварительно зарегистрировавшись на специальных сайтах.

В Кении границы для иностранцев открыты. Для въезда они должны оформить электронную визу и предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

В Ирак въезд иностранным путешественникам запрещен.

Ранее РФ уже возобновила авиасообщение с 53 странами. При этом до 1 октября продлена приостановка авиасообщения с Танзанией в связи с эпидситуацией в стране.