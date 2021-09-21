Эксперт назвал причину сдерживания жилищного строительства в ДФО

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Нехватка и высокая стоимость строительных материалов в регионах Дальневосточного федерального округа сдерживают темпы строительства жилья. Основная проблема заключается в отсутствии собственных производств и дороговизне поставок из других регионов, и ее решением может стать создание строительных кластеров, например в Приморье и Хабаровском крае, сообщили ТАСС власти регионов и представители отрасли.

Климат и логистика

Сложная ситуация с жилищным строительством сложилась на Камчатке, и пока создание собственных производств стройматериалов на полуострове не предусматривается, сообщил министр строительства и жилищной политики Камчатского края Андрей Дегодьев. "На территории Камчатского края отсутствуют собственные строительные материалы, за исключением инертных, что вынуждает подрядчиков осуществлять завоз на территорию региона уже готовых материалов либо основных компонентов для их дальнейшего производства на месте", - сказал министр.

По его словам, на Камчатку нужно завозить почти все строительные материалы, и логистика осложнена географическим положением региона, поэтому создание новых производств требует расчета экономического обоснования.

На соседней Чукотке дефицит стройматериалов хоть и влияет на достаточно низкий уровень строительства жилья, но не является главенствующей причиной, которая сдерживает этот процесс, пояснил заместитель председателя комитета по градостроительству и архитектуре регионального департамента промышленной политики Андрей Филянов.

"Основная трудность в географических и климатических особенностях Чукотки. Например, у застройщика есть небольшой парк строительной техники, и строить он может только в одном селе. Взять и за три дня "перебросить" стройку в соседний населенный пункт даже за 50 км невозможно - нет дорог, логистика очень сложная, и это тормозит стройку", - сообщил Филянов, добавив, что также работы сдерживают короткий период навигации и долгая зима. В регионе также не хватает специалистов - строителей приходится привозить сюда из центральных регионов России и из близлежащих стран. В результате стоимость строительства кв. м жилья на Чукотке - одна из самых дорогих в стране.

В списке лидеров по стоимости жилья не только на российском Дальнем Востоке, но и по всей стране наравне с Москвой находится Сахалинская область, где средняя цена одного кв.м на первичном рынке составляет около 150 тыс. рублей и выше, а на вторичном начинается от 60 тыс. рублей и может вовсе не отличаться от цены первичного. В островном регионе нет собственного производства строительных материалов, а транспортировка грузов обходится очень дорого. На Сахалине и Курилах из года в год растут объемы возведения жилья, по информации областного правительства, в регионе будет создаваться масштабное деревообрабатывающее производство.

В Тымовском районе в центральной части Сахалина планируется открыть крупное предприятие, которое будет выпускать строительные материалы. Реализация инвестиционного проекта позволит привлечь в экономику региона более 19 млрд рублей, создать 242 новых рабочих места. Современное лесопильное производство будет ежегодно выпускать до 400 тыс. кубометров бруса и доски, которые пользуются высоким спросом при индивидуальном жилищном строительстве. Предприятие будет производить и клееные стройматериалы, а отходы пойдут на выпуск древесно-полимерных композитов, древесного угля, топливных гранул и многого другого.

Рост цен на 30%

В Якутии в целом, по мнению главы региона Айсена Николаева, есть две составляющие роста цен на жилье: объективный рост цен на стройматериалы и спекуляция, возникающая из-за того, что в регионе спрос превышает предложение.

"В частности, по Якутску мы в 2016-2017 годах вышли на рекордный уровень по строительству жилья: мы строили тогда порядка 350-375 тыс. кв. м жилья в год. Сейчас уже упал до 270 тыс. [кв. м], то есть 100 тыс. кв. м жилья в Якутске не стало строиться. Меньше ли стало людей за это время в Якутске, которые хотят купить жилье? Нет, <…> их стало гораздо больше", - сказал журналистам Николаев, он также напомнил о заработавшей на Дальнем Востоке программе льготной ипотеки под 2%.

Глава Якутии убежден, что как только власти добьются выхода на рынок большого количества жилья, то "цены точно стабилизируются и начнут уже падать".

При этом координатор Дальневосточного федерального округа Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Айхал Габышев сообщил, что, по данным Росстата, с начала 2021 года строительные материалы выросли в цене на 26,3%, относительно августа 2020 года - на 30%. "Те проекты, которые были начаты при старых ценах, сегодня выходят из своих лимитов. <…> Строительные материалы в целом доступны, однако поставщики стройматериалов из-за повышения цен не делают, как раньше, товарных запасов в большом количестве. Особенно отмечается нестабильность и постоянный рост цен на металл", - сообщил Габышев.

Рост цен на металл отмечают и в Амурской области. Министр строительства и архитектуры региона Николай Сибиряков сообщил, что за последний год металлопродукция подорожала более чем на 60%. Это связано в первую очередь с увеличением себестоимости и оживлением спроса на внутреннем рынке после снятия ограничительных мер летом 2020 год. "Металл на территории Приамурья не производится, поэтому удорожание напрямую зависит от поставщиков из других регионов", - уточнил Сибиряков.

Председатель совета ассоциации "Альянс строителей Приморья" Сергей Федоренко рассказал, что при строительстве жилых домов используется более тысячи наименований стройматериалов. Некоторые из них, например бетон, щебень и кирпич, на Дальнем Востоке производят и при необходимости предприятия могут увеличить объемы изготавливаемой продукции в три-четыре раза. Но есть ряд позиций, таких как арматура, насосное оборудование и электропроводка, которые необходимо доставлять из центральной части России или стран Азиатско-Тихоокеанского региона. По его мнению, в Приморье целесообразно строить монолитные дома с основой из бетона, стоимость которого у местного производителя является конкурентной.

Создание кластеров

Президент России Владимир Путин, выступая 3 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, поручил подготовить предложения по созданию строительного кластера в Хабаровском крае, а также призвал кратно увеличить производство стройматериалов на Дальнем Востоке. Он отметил, что в Дальневосточном федеральном округе существует дефицит строительных материалов и очень многое приходится завозить из других регионов, что влияет на темпы реализации и стоимость проектов.

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев ранее сообщал, что в регионе планируется создать дальневосточный кластер строительных материалов, который принесет половину от стоимости всех новых строек в Дальневосточном федеральном округе в региональную экономику. В частности, власти Хабаровского края начнут разработку нескольких месторождений для увеличения объемов производства строительных материалов. Как уточнили в региональном министерстве строительства, речь идет о месторождении глины и извести в Верхнебуреинском районе для производства цемента, и о месторождениях глины в Вяземском районе для производства кирпича.

В краевом Минстрое отметили, что региону необходимы новые производства стройматериалов - только в Хабаровске есть 3,5 млн кв. м под застройку. "Что касается строительного кластера, то сейчас готовится нормативная база для создания площадки кластера. Он должен заработать в 2022 году", - сказали в пресс-службе министерства.

В Приморском крае есть потребность в качественных и доступных строительных материалах, сообщили в региональном Минстрое. В планах региона увеличение объемов строительства жилья к 2024 году до 1 млн кв. м. В целом предприятия края производят практически все основные виды строительных материалов, изделий и конструкций. "Практически полностью завозятся из других регионов Российской Федерации и зарубежных стран облицовочные изделия из керамики и природного камня, керамическая плитка, стекло строительное, санитарно-керамические изделия, обои. Нехватка строительных материалов, которые бы производились в Приморском крае, сказывается на формировании стоимости жилья", - добавили в Минстрое края.

В частности, в регионе нет производства хорошего и доступного по цене кирпича: в 2019 году на этом направлении работали три предприятия, в 2020 году деятельность не велась из-за отсутствия разрешений на въезд иностранных рабочих из КНР. Среди проблем промышленности строительных материалов в крае отмечаются высокий энерготариф, изношенность основных производственных фондов, которая на ряде предприятий достигает 70%, и недостаток инвестиций для технического перевооружения.

"В рамках шестого Восточного экономического форума состоялась встреча совладельца "Технониколь" с губернатором Приморского края по вопросу создания строительного кластера в Приморском крае. Кластер предполагает производство битумных рулонных материалов и мастик, завод по вторичной переработке полимеров и производству теплоизоляции XPS. В процессе производства продукции отходы будут сортироваться и делиться на группы для дальнейшей безопасной утилизации. Запуск производства позволит обеспечивать внутренний рынок, а также экспортировать материалы за границу", - сообщили в Минстрое региона.