{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

iOS 15 стала доступна для iPhone

В операционной системе появится новая функция Live Text, которая распознает на фотографии текст, который можно скопировать
© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 21 сентября. Операционная система (ОС) iOS 15 стала доступной для смартфонов iPhone. Об этом в понедельник сообщила американская компания Apple.

На эту тему
Новый iPhone и iPad с 5G. Главное с презентации Apple
Новый iPhone и iPad с 5G.

"IOS 15 доступна сегодня [20 сентября]", - говорится в пресс-релизе компании.

Ранее Apple на своей ежегодной конференции для разработчиков WWDC 2021 объявила о ряде обновлений в сервисе FaceTime, приложении "Кошелек", а также в уведомлениях.

Кроме того, в iOS 15 появится новая функция Live Text, которая распознает на фотографии текст, который можно скопировать. Пока текст распознается только на семи языках (русский в этот список не входит).

Теги
США
Эксперт назвал причину сдерживания жилищного строительства в ДФО
Согласно экспертному мнению, строительство сдерживают дефицит и дороговизна стройматериалов
Читать полностью