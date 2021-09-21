Исследование: к цифровой системе "Честный знак" подключились 44% производителей молока

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Порядка 44% российских предпринимателей в сфере производства молока зарегистрировались в системе цифровой маркировки "Честный знак". Об этом сообщается в совместном исследовании облачного сервиса для управления торговлей для малого и среднего бизнеса "Мой склад" и системы "Честный знак", проведенном в сентябре среди данных по всей России.

Из исследования следует, что из юридических лиц, которые должны будут ввести маркировку (она стала обязательной с 1 сентября 2021 года), в системе "Честный знак" зарегистрировались 89%, а среди индивидуальных предпринимателей - 44%. Если же говорить о третьем этапе обязательной маркировки, который стартует 1 декабря 2021 года, то среди юрлиц участниками системы маркировки стали 84%, среди ИП - 14%.

Аналитики связывают это с тем, что существуют "размазанные" дедлайны для разных видов молочных товаров. Даты обязательного подключения к системе зависят от срока годности продукции. Если предприниматель производит разную продукцию, то ему сложно сориентироваться в сроках. Во-вторых, подключиться к маркировке для небольшого бизнеса долго и дорого.

"Хотя одна этикетка стоит всего 50 копеек, компаниям приходится закупать принтеры для печати этикеток и сканеры для складов и розничных точек, чтобы просканировать товары из новых партий, внедрять новые системы учета и перепрошивать онлайн-кассы, а также нанимать в штат дополнительных специалистов, которые контролируют процесс маркировки. <...> [также] многие ИП постараются избежать маркировки и уйти на серый рынок. Как показала маркировка одежды и обуви, предприниматели часто не знают, куда обращаться, как правильно нанести маркировку, поэтому стресс и паника тормозят процессы. С точки зрения экономии времени бизнесу выгоднее обращаться в компании, которые профессионально занимаются внедрением маркировки, проводят обучение и помогают наладить процессы", - отметил CEO "Мой склад" Аскар Рахимбердиев.