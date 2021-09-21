"Ъ": Роснефть может получить по эксперименту право экспорта газа по агентскому соглашению

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ предварительно готово проработать возможность разрешения "Роснефти" поставлять в газ в Европу в качестве эксперимента. Но решения профильные министерства еще не представили, сообщает во вторник газета "Коммерсантъ".

По данным издания, из проекта доклада вице-премьера Александра Новака президенту следует, что правительство в целом готово "в качестве эксперимента" разрешить "Роснефти" экспортировать в Европу 10 млрд кубометров газа в год через агентское соглашение с "Газпромом". Новак предлагает проработать этот вариант Минэнерго РФ и совместно с Минфином проанализировать возможность поправок к Налоговому кодексу (о привязке НДПИ с экспортируемых "Роснефтью" объемов к спотовым ценам в Европе). Согласно докладу, решение будет принимать президент РФ Владимир Путин, так как позиции "Газпрома" и "Роснефти" кардинально расходятся.

Согласно отраженной в докладе позиции "Газпрома", котировки фьючерсов на газ в 2022 году указывают на то, что сохранение высоких цен "представляется маловероятным", считают в холдинге. Там отмечают, что принятие долгосрочных решений по регулированию экспорта газа и законодательства о налогах "на основании краткосрочных колебаний рыночных цен на природный газ представляется необоснованным". Также в "Газпроме" считают, что "Роснефть" приобретает существенные объемы газа на российском рынке для выполнения своих контрактов внутри страны, но при этом хочет поставлять газ на экспорт.

Ранее "Коммерсант" писал, что глава "Роснефти" и ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭК Игорь Сечин обратился с письмом президенту РФ с просьбой разрешить компании экспортировать 10 млрд куб. м газа в год в форме агентского соглашения с "Газпромом". По мнению "Роснефти", ее доступ к поставкам трубопроводного газа из России поможет решить проблему с полной загрузкой трубопроводов "Северный поток - 2" и Opal, которые "Газпром" не может полностью использовать из-за норм третьего энергопакета. Поставки дополнительных 10 млрд куб. м из РФ принесут бюджету 60 млрд рублей платежей по НДПИ и 100 млрд рублей вывозной таможенной пошлины, пишет газета. Еще 50 млрд рублей принесут налог на прибыль и дивиденды "Роснефти".

Минфин видит риски в переходе на спотовые цены при расчете НДПИ в долгосрочной перспективе из-за волатильности рынков, но при этом поддерживает такой вариант в формате эксперимента. Минэкономразвития считает, что следует проанализировать риски конкуренции газа, который "Роснефть" планирует экспортировать на европейский рынок, с текущими и перспективными поставками "Газпрома". Федеральная антимонопольная служба поддерживает инициативу "Роснефти" о доступе независимых производителей газа к экспорту через заключение агентского соглашения.

По мнению Минэнерго, агентский договор в целом не противоречит закону "Об экспорте газа" и "может быть заключен между "Газпромом" и "Роснефтью", пишет "Коммерсант". В министерстве газете сообщили, что позиция по этой инициативе "направлена президенту в установленные сроки".