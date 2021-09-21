Компании Москвы заработали более 1,5 млрд руб. на онлайн-площадках при поддержке МЭЦ

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Московские компании заработали на электронных площадках более 1,5 млрд рублей при поддержке Московского экспортного центра (МЭЦ). Об этом во вторник сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"С 2018 года при поддержке Московского экспортного центра столичные компании заработали на электронных площадках более 1,5 млрд рублей. Московский экспортный центр, созданный правительством Москвы, активно поддерживает тренд на онлайн-торговлю, который приобрел особую значимость во время пандемии. Благодаря существующим мерам поддержки предприниматели столицы могут совершить через крупнейшие в мире онлайн-платформы свои первые экспортные сделки или нарастить уже имеющийся объем продаж за рубеж", - говорится в сообщении.

Сейчас предпринимателям помогают представить товары более чем на 50 площадках, при работе на некоторых из них бизнес получает 100% финансирования размещения товаров. В 2021 году поддержка в азиатском направлении была увеличена, и сегодня у предпринимателей есть возможность войти в число 230 компаний с аккаунтами на крупнейших электронных площадках Китая. В частности, вместе с МЭЦ они могут начать онлайн-продажи также в странах Европы. Для этого была запущена новая программа поддержки электронной коммерции на трех крупнейших электронных платформах. В 2021 году на европейских маркетплейсах поддержат более 150 компаний Москвы.

"В рамках программы поддержки онлайн-экспорта на азиатских и европейских площадках компания получает полный комплекс услуг, финансируемых МЭЦ, включая консультации, размещение продукции, сервисную поддержку, логистику, юридическое сопровождение, таможенное оформление, а также оформление сделки по внешнеэкономическому контракту", - приводится в сообщении комментарий руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсина.

Для компаний Москвы, которые планируют начать онлайн-поставки за рубеж, МЭЦ также реализует широкий ряд партнерских программ нефинансовой поддержки. Специальные условия действуют на 40 азиатских и европейских онлайн-площадках. Также при поддержке МЭЦ на партнерских маркетплейсах для компаний предусмотрены бесплатное обслуживание листингов товаров, консультации по работе с площадкой, дополнительное продвижение и другие предложения.