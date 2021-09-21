В подготовку к отопительному сезону на Сахалине вложили более 1 млрд рублей

ТАСС, 21 сентября. Власти Сахалинской области вложили свыше 1 млрд рублей в подготовку к отопительному сезону 2021-2022 годов, сообщается во вторник на сайте правительства Сахалинской области.

"В рамках подготовительных работ на островах отремонтировали 14 километров тепловых и 32 километра водопроводных сетей, а также 5,3 километра сетей водоотведения", - говорится в сообщении. Регион готов к зиме на 95%.

В области еще идут работы по ремонту электрооборудования, в том числе заменено 118 км линий электропередачи из 160 запланированных. Отмечается, что все ресурсоснабжающие организации области заключили договоры на поставку угля и жидкого топлива. На складах в муниципальных образованиях находится более 32 тыс. тонн угля - это 28% от нормативного запаса топлива. Запас жидкого топлива составляет 2,421 тыс. тонны - 55% от необходимого объема. На уровне утвержденных нормативов - запасы топлива на электростанциях ПАО "Сахалинэнерго". Так, объем угля - более 55 тыс. тонн, мазута - 1 тыс. тонн. Запасы дизельного топлива на электростанциях муниципальных образований также выше плановых показателей.

Отопительный период в островном регионе начнется, когда среднесуточная температура воздуха установится на отметке ниже плюс 8 градусов в течение пяти суток подряд. В южных районах Сахалина батареи в квартирах потеплеют в начале октября, на южных Курильских островах - ориентировочно в середине месяца, там традиционно холодает позже. В Охинском районе уже приступили к заполнению системы теплоносителем, в Ногликах эту работу проведут в ближайшие дни.