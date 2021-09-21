Эксперты: потребность в речных грузовых судах составит в РФ 1,6 тыс. единиц до 2030 года

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Потребность в РФ в грузовых речных судах составит 1,6 тыс. единиц до 2030 года. Такой прогноз приводится в аналитическом обзоре информационно-аналитического агентства Infoline (ТАСС ознакомился с копией документа).

"По базовому прогнозу потребность в речных судах транспортного флота до 2030 г. составит около 1,6 тыс. грузовых судов, в т. ч. около 350 сухогрузов (исходя из дедвейта 6,2 тыс. т), 1070 сухогрузных барж (дедвейт 2,3 тыс. т), 120 наливных судов (дедвейт 6,2 тыс. т), и около 70 наливных барж (дедвейт 4,1 тыс. т). Базовый прогноз основан на минимальной потребности в новых судах для обеспечения текущих объемов грузоперевозок (около 100-110 млн т в год). Данный сценарий не предполагает наращивание объемов грузоперевозок, а лишь компенсирует объемы выбытия устаревших судов с учетом опыта и готовности мощностей отечественного судостроения для восполнения флота", - говорится в обзоре.

Официальный представитель Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) в разговоре с ТАСС пояснил, что в компании в целом согласны с такими оценками, потребность в обновлении судов очень высокая.

При росте грузопотоков за счет устранения инфраструктурных ограничений на внутренних водных путях, потребность будет еще выше, продолжил он. Если же абстрагироваться от программ развития внутренних водных путей, основным драйвером будет не столько рост грузопотока, сколько выбытие флота на фоне его старения. При этом списываемые суда будут замещены более современными и с большим дедвейтом.

"Рынок водного транспорта - одно из ключевых направлений развития для ГТЛК. Поставки судов в льготный лизинг с государственным софинансированием ускорят процесс обновления флота. При поддержке государства мы готовы финансировать строительство более 300 единиц гражданских судов различного типа, в том числе, и грузовых, на общую сумму 300 млрд рублей до 2030 года", - заключил представитель ГТЛК.

Согласно оптимистичному прогнозу экспертов компании Infoline, выполнение всех планов по строительству судов обслуживающего флота позволит обеспечить ежегодный существенный прирост пропускной способности внутренних водных путей. Это, в свою очередь, позволит увеличить грузовые перевозки до 180 млн тонн к 2030 году.