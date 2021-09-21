ГТЛК рассматривает возможность участия в создании флота для "Северной звезды"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) рассматривает возможность участия в создании флота ледового класса для вывоза угля с месторождения "Северной звезды" (входит в корпорацию AEON) на Таймыре. Об этом рассказал ТАСС официальный представитель ГТЛК.

"ГТЛК, безусловно, интересны проекты развития Севморпути, в том числе, судостроительные. Компания рассматривает возможность участия в одном из таких комплексных проектов - "Северной звезды" по строительству Западно-Таймырского промышленного кластера и созданию сухогрузного флота ледового класса. Также нам интересен проект госкорпорации "Росатом" по постройке контейнеровозов арктического класса. ГТЛК готова рассмотреть возможность участия и в иных перспективных проектах, направленных на развитие Арктики и СМП", - сказал собеседник агентства.

Ранее глава совета директоров AEON Роман Троценко в интервью ТАСС рассказал, что для первой очереди проекта "Северной звезды" понадобится 22 судна, для второй - 18.

Троценко уточнял, что суда будут заказывать сериями по 10 штук. Конкурс среди судоходных компаний планируется объявить до конца этого года.

Он ранее говорил ТАСС и о том, что экспертизой для вывоза угля с месторождения "Северной звезды", помимо "Совкомфлота", обладают лишь зарубежные компании, выиграть тендер мог бы и консорциум с российским участием. Он таким образом комментировал слова гендиректора "Совкомфлота" Игоря Тонковидова о том, что группа пока не приняла решения об участии в тендере, при этом балкерные перевозки и уголь едва ли укладываются в стратегию развития группы.

О проекте

Компания "Северная звезда" планирует полностью завершить проект создания каменноугольного кластера на базе Сырадасайского месторождения (Красноярский край) в 2040 году, ранее уточнял Троценко. Планируется построить обогатительную фабрику глубокой переработки угля (производство угольных концентратов из коксующихся углей), морской терминал, аэропорт, вахтовый поселок, электростанцию, автодорогу.

Сырадасайское угольное месторождение расположено в 105-120 км юго-восточнее поселка Диксон, ресурсы месторождения оцениваются в более чем 5 млрд тонн.