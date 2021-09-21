Эксперты из 56 регионов примут участие в форуме территорий развития в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 21 сентября. /ТАСС/. Форум территорий развития и инвестиций состоится в Новосибирске 22-24 сентября, ожидается около 300 участников из 56 регионов России, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС генеральный директор Агентства инвестиционного развития региона Александр Зырянов. По сравнению с прошлым форумом количество регионов-участников выросло почти вдвое.

Делегаты X Международного форума территорий развития и инвестиций InPark-2021 обсудят перспективы парковых проектов в России, тренды развития промышленной инфраструктуры, меры государственной поддержки. Участниками станут представители Минпромторга и Минэкономразвития России. Итоги форума будут в дальнейшем переданы для работы в правительство РФ.

"В этом году мы ожидаем порядка 300 гостей из 56 регионов страны. К сожалению, раньше мы видели и иностранных гостей, но сейчас ситуация такая, что будем онлайн транслировать", - сказал Зырянов. Он отметил, что на форуме пройдет блок параллельных мероприятий Минпромторга России, впервые состоится один из модулей программы "Лидеры развития инфраструктуры" для формирования команд в регионах, отстающих по парковым проектам. Гендиректор отметил, что программа мероприятий не предусматривает подписания каких-либо соглашений.

По словам министра экономического развития Новосибирской области Льва Решетникова, форум будет включать не только экскурсии на промплощадки и обмен опытом, но и обсуждение "инфраструктурного меню" правительства РФ, в том числе новых механизмов по реструктуризации федеральных кредитов, инфраструктурных бюджетных кредитов.

Глава регионального министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров добавил, что в России создано 367 промышленных индустриальных парков, большая часть из которых расположена в центральной части страны. В Сибирском федеральном округе находится всего 22 парка, дисбаланс планируется ликвидировать за счет новых механизмов, которые будут обсуждать на форуме.