ФРП выдаст заем в размере 140 млн рублей на расширение производства кислорода в Приангарье

ИРКУТСК, 21 сентября. /ТАСС/. Фонд развития промышленности (ФРП) решил предоставить заем в размере почти 140 млн рублей единственному в Иркутской области производителю медицинского кислорода в промышленных масштабах. Поддержка предоставляется на увеличение мощностей производства, сообщила пресс-служба правительства региона.

"На заседании Фонда развития промышленности в Москве принято решение о софинансировании проекта ООО "Арника-Пром-Сервис", реализация которого позволит увеличить производство медицинского кислорода в Приангарье более чем в два раза. <…> Уже в следующем году после обновления и модернизации единственное предприятие Иркутской области, которое выпускает медицинский кислород в промышленных масштабах, сможет увеличить объем производства с 16 до 40 тонн в сутки", - говорится в сообщении.

Заем будет выдан на пять лет по ставке 1% годовых в первые три года, далее - 3%. Заемные деньги составят третью часть от общей суммы инвестиций в проект.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в июле 2021 года обратился к министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову с просьбой поддержать проект по расширению производства медицинского кислорода. В период пандемии коронавируса максимальная потребность Иркутской области в жидком медицинском кислороде составляла около 35 тонн в сутки. В пиковые нагрузки недостающий объем закупался в других регионах.