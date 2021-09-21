Миссия МВФ начала работу на Украине для продолжения кредитной программы stand-by

КИЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Миссия Международного валютного фонда (МВФ) во вторник начала свою работу на Украине для продолжения обсуждений с властями страны первого пересмотра кредитной программы, поддерживаемой МВФ.

"Миссия МВФ во главе с Иванной Владковой-Голлар начинает сегодня свою работу и будет продолжать обсуждение с властями Украины первый пересмотр программы, поддерживаемой МВФ. Встречи миссии будут проходить в онлайн-режиме", - говорится в заявлении постоянного представителя МВФ на Украине Ваграма Степаняна.

На прошлой неделе МВФ подтвердил виртуальную миссию на Украине. Киев в рамках второго транша МВФ ожидает $700 млн в соответствии с программой stand-by, которую должны рассмотреть во время виртуальной встречи.

МВФ в июне 2020 года утвердил для Киева новую кредитную программу stand-by общим объемом около $5 млрд, сразу выделив первый транш финансирования в объеме $2,1 млрд. Было намечено четыре пересмотра выполнения условий программы для выделения остальных четырех траншей. Однако оговоренный график был нарушен, а финансирование приостановлено из-за невыполнения Украиной ряда обязательств.

Украина рассчитывала получить в 2021 году три транша от МВФ на общую сумму в $2,2 млрд, однако в феврале онлайн-миссия фонда по первому пересмотру программы завершилась безрезультатно. В МВФ тогда заявили, что для выделения средств нужен больший прогресс. В частности, речь шла о сбалансированном бюджете страны. Во вторник Верховная рада планирует начать рассмотрение проекта бюджета на 2022 год. Он, в частности, предусматривает уменьшение дефицита с 5,5% до 3,5% ВВП, как требует МВФ.

Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее сказал, что Украина ожидает получить второй транш от МВФ в конце ноября - декабре. А по словам главы Нацбанка Украины Кирилла Шевченко, сумма второго транша stand-by может быть выше запланированных $700 млн за счет объединения траншей, однако этот вопрос будет обсуждаться во время дискуссии с миссией.