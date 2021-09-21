Исследование: доставку готовой еды в офис заказывают более 30% сотрудников

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Доставку готовой еды или продуктов заказывают на обед более 30% офисных сотрудников в России. Такие данные содержатся в исследовании онлайн-ретейлера "Самокат" и сервиса "Работа.ру", которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Только у 28% офисных сотрудников на работе есть собственная столовая, 12% из них обеды компенсирует работодатель. У почти трети опрошенных (30%) в офисе есть только кухня для хранения и разогрева еды. Столько же людей признались, что условия для обеда на работе в принципе отсутствуют. Поэтому 31% российских офисных сотрудников заказывают на обед доставку готовой еды и продуктов", - говорится в исследовании.

В целом, 74% респондентов регулярно обедают на работе.

В ходе исследования 21% опрошенных сообщили, что тратят 10-20% от своей заработной платы на обеды на работе, 18% тратят менее 10% зарплаты, 11% респондентов - 20-30%, 7% сообщили, что траты на еду компенсируются работодателем, в то время как 38% предпочитают брать готовую еду из дома.

Хотели бы, чтобы работодатель компенсировал их затраты на обед 29% опрошенных сотрудников, 13% участников опроса считают, что работодатель должен заказывать в офис доставку еды, 11% выступают за скидки и промокоды на заказ еды и продуктов, которые предоставляет компания.

По данным аналитиков "Самоката", самый высокий средний чек среди крупных компаний у работников операторов связи (на 67% выше среднего). У сотрудников офисов компаний большой четверки чек на 38-47% выше. В то время как наиболее крупные заказы в онлайн-ретейлере совершают сотрудники популярных российских маркетплейсов - в среднем 23 товаров в заказе, ИТ-компаний - 19 товаров в заказе, а также консалтинговых компаний и банков - по 11 товаров в заказе.

Онлайн-ретейлер "Самокат" и сервис "Работа.ру" провели в сентябре 2021 года совместное исследование среди 5 тыс. сотрудников российских компаний по всей стране.