Департамент строительства Москвы с начала года ввел в эксплуатацию 32 км дорог

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Движение по мосту через реку Сходня, строящемуся в рамках реконструкции Волоколамского шоссе, планируется открыть в 2021 году. Всего с начала года введено в эксплуатацию 32 км дорог, сообщил ТАСС во вторник руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Ежегодно, начиная с 2015 года, на территории Москвы вводится в эксплуатацию порядка 100 км улично-дорожной сети. Указанный объем ввода достигается комплексно за счет бюджетных и внебюджетных источников финансирования. Департамент строительства ежегодно обеспечивает около 70-80% от указанного объема. На 1 сентября 2021 года мы уже получили разрешения на ввод объектов в эксплуатацию еще на 32 км улично-дорожной сети. Также до конца года в рамках реконструкции Волоколамского шоссе планируем открыть мост через реку Сходня", - сказал Загрутдинов.

Глава депстроя также отметил, что в настоящее время в Москве ведется строительство трех из 11 участков Северо-Восточной хорды (СВХ). "Срок реализации всего проекта - конец 2023 года. Шесть участков трассы были введены в эксплуатацию в 2017-2019 годах: от МКАД до шоссе Энтузиастов, от шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе, от Измайловского шоссе до Щелковского шоссе, от Щелковского шоссе до Открытого шоссе, от улицы Фестивальная до Дмитровского шоссе, от Фестивальной улицы до Бусиновской развязки и транспортная развязка на пересечении с Фестивальной улицей. Накануне Дня города в этом году были досрочно открыты еще два участка: участок СВХ от Открытого до Ярославского шоссе и развязка на пересечении с проспектом Мира", - сообщил Загрутдинов.

Он подчеркнул, что в перспективе Северо-Восточная хорда соединит между собой крупные магистрали: трассу М-11 Москва - Санкт-Петербург, восточный и северный участки МКАД, шоссе Энтузиастов, Измайловское, Щелковское, Открытое, Ярославское, Алтуфьевское и Дмитровское шоссе, а также строящуюся скоростную автомобильную дорогу М-12 Москва-Нижний Новгород-Казань. Общая протяженность новой дороги составит 120 км, на ней разместят 80 искусственных сооружений и 21 пешеходный переход.

Участки в работе

Как уточнили в пресс-службе департамента, в настоящее время ведется строительство на двух участках СВХ. Еще по одному участку хорды ведутся проектно-изыскательские работы.

"Строительные работы развернуты на участке хорды между Ярославским и Дмитровским шоссе. Общая протяженность этого участка дороги составляет 22,6 км, он включит в себя два путепровода, четыре эстакады, четыре моста и два пешеходных перехода. На данном объекте в настоящее время ведутся работы по строительству дорожного полотна, искусственных сооружений, монтажу металлоконструкций пролетных строений и перекладке инженерных коммуникаций", - сообщили в пресс-службе.

Также ведутся работы на участке СВХ от улицы Лухмановская до Зенинского шоссе, по контракту должны завершить работы в июне 2023 года. Общая протяженность дорог - почти 13 км, в том числе три путепровода, три подземных пешеходных перехода в районе улицы Сочинская и СНТ "Зенино" в Люберцах. В настоящее время здесь выполняются работы по строительству пешеходных переходов, искусственных сооружений, инженерных коммуникаций и улично-дорожной сети.

"По участку магистрали с мостом через реку Пехорку для соединения Северо-Восточной хорды с автомобильной дорогой Москва - Нижний Новгород - Казань ведется подготовка к проектированию. Общая протяженность дорог - 1,2 км, включая мост. Ориентировочный срок завершения работ - четвертый квартал 2023 года", - заверили в департаменте.

Четыре хорды

Глава департамента также напомнил, что до конца 2023 года столица получит фактически новую дорожную сеть, состоящую из трех хорд - Северо-Западной, Северо-Восточной и Юго-Восточной, и Южной рокады. "По состоянию на сентябрь 2021 года запущено 205 км дорог - 65% от общей протяженности всех четырех магистралей. В том числе построены и открыты для жителей и гостей столицы 108 искусственных сооружений, 55 пешеходных переходов", - сообщил Загрутдинов.

Он уточнил, что полностью открыта для автомобилистов Северо-Западная хорда, длина которой составляет 83 км, на которой также расположены 32 искусственных сооружения и 30 пешеходных переходов. Кроме того, запущено движение по восьми участкам Северо-Восточной хорды - это 88 км дорог, 67 искусственных сооружений и 14 пешеходных переходов.

"Запущено движение по путепроводу через железнодорожные пути МЦД-2 на участке Юго-Восточной хорды от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца (ТТК). Всего для Юго-Восточной хорды будет построено 96 км дорог, 55 искусственных сооружений и 11 пешеходных переходов. Также открыты три участка Южной рокады - 31,5 км дорог, восемь искусственных сооружений и 11 пешеходных переходов", - отметил руководитель департамента.

По его словам, суммарная протяженность всех хорд и рокады составит 138 км, что сопоставимо с длиной четырех ТТК. "Четыре новых хорды станут ключевыми элементами нового дорожного каркаса Москвы", - заключил Загрутдинов.