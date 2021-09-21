Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 0,26%

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи на открытии торгов увеличился на 0,26%, до 3980,02 пункта, индекс РТС вырос на 0,59%, до 1710,61 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил рост до 3984,77 пункта (+0,51%), индекс РТС вырос до 1713,75 пункта (+0,99%).

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE увеличилась на 1,12% - до $74,68 за баррель. Фьючерс на WTI дорожает на 1,33% и торгуется на уровне $70,99 за баррель.