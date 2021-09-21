Российский ретейлер одежды начал использовать облачные технологии для интернет-продаж

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Компания-поставщик облачных услуг SberCloud (входит в экосистему "Сбера") предоставила свои сервисы для обеспечения работы интернет-площадки сети магазинов одежды Lady & gentleman City. Об этом во вторник сообщила пресс-служба компании.

Использование сервисов SberСloud.Advanced позволило торговой сети хранить и обрабатывать данные запросов клиентов. Следовательно, когда пользователь интернет-магазина вводит запрос в поисковую строку или заполняет форму заказа, ему теперь автоматически предлагаются максимально релевантные варианты товаров и подходящий адрес.

"Компания SberCloud предоставила свои сервисы для разработки мобильного приложения интернет-магазина Lady & gentleman City, обработки запросов покупателей, а также для управления базами данных каталога компании. В результате сеть магазинов сократила затраты на оплату труда и поддержку инфраструктуры собственными силами, а в будущем компания планирует с помощью SberCloud развернуть гибридную инфраструктуру", - говорится в сообщении.

Платформа SberСloud.Advanced сейчас насчитывает более 50 IaaS/PaaS ("инфраструктура как услуга"/ "платформа как услуга") облачных продуктов. Она позволяет бизнесу создавать автомасштабируемые виртуальные серверы и обеспечивает работу сервисов автоматизации управления приложениями и бессерверных вычислений, а также баз данных и инструментов анализа больших данных. Бренд Lady & gentleman City - российская сеть магазинов модной одежды, которая сегодня представлена в 15 городах страны с ассортиментом из коллекций более 150 мировых производителей.

"Ретейл не случайно стал одним из лидеров внедрения облачных технологий. Это высококонкурентный сегмент рынка, который использует только лучшие бизнес-инструменты. Уверен, что облачные услуги SberCloud сделают рабочие процессы Lady & gentleman City более эффективными, а бизнес еще более успешным. С помощью нашей облачной платформы SberСloud.Advanced сотрудники отдела ИТ-разработки смогли максимально сфокусироваться на своих основных задачах, потому что все остальное взяли на себя мы - как облачный провайдер, предоставивший клиенту взаимноинтегрированные инфраструктурные и платформенные облачные сервисы", - приводятся в сообщении слова генерального директора компании SberCloud Евгения Колбина.

Заместитель генерального директора по правовым вопросам Lady & gentleman City Игорь Григораш, в свою очередь, отметил, что компания ставила своей целью упрощения процессов ИТ-администрирования и оптимизации затрат на поддержку сервисов. "[Для того], чтобы в результате получить отказоустойчивую систему с прозрачным управлением ресурсами. Все получилось. В дальнейшем будем наращивать нашу экспертизу в облаке и продолжать совместные проекты со SberCloud", - заключил он.