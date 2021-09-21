Заказчики из Новосибирской области смогут проводить госзакупки на портале поставщиков

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Заказчики из Новосибирской области теперь смогут проводить государственные закупки малого объема на портале поставщиков. Таким образом, количество регионов на столичном ресурсе увеличилось до 39, сообщается во вторник на официальном сайте мэра Москвы.

"Сегодня на портале зарегистрировано более 235 тыс. поставщиков, 40% из них - представители субъектов Российской Федерации. Соглашения между Москвой и регионами способствуют развитию конкуренции и повышению интереса представителей малого и среднего бизнеса к участию в закупках. Новосибирская область стала 39-м регионом, представители которого закупают работы, товары и услуги малого объема на столичной площадке", - отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что в рамках нового соглашения планируется совместная работа над повышением экономической эффективности закупок, развитием открытости и прозрачности процедур, увеличением спроса на товары российских производителей.

"Предприниматели из Новосибирской области уже активно подключаются к порталу. Сейчас на нем зарегистрировано около 1,4 тыс. поставщиков из этого региона. До заключения соглашения в регионе запустили пилотный проект, в рамках которого заказчики области за 2021 год осуществили около тысячи закупок на портале на сумму 33,3 млн рублей", - добавил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Руководитель департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко подчеркнул, что в этом году на портале появилась возможность подписаться на закупки по конкретному региону, которая позволяет поставщикам получать оперативную информацию о потенциально интересной закупке без отслеживания в реестре.

Портал поставщиков работает с 2013 года. Он позволяет автоматизировать процедуры закупок малого объема. Каждый день на портале заключается более тысячи контрактов, а среднее снижение цены в ходе котировочных сессий составляет более 13%. Развитие портала курирует департамент информационных технологий города, функциональным заказчиком является департамент Москвы по конкурентной политике.