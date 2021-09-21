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Турция заявила, что ведет переговоры о новых поставках газа, в том числе с Россией

Замминистра энергетики Турции указал, что Анкара хочет заключить долгосрочное соглашение по транзиту газа с Москвой как можно скорее
© AP Photo/Selcan Hacaoglu

ДУБАИ, 21 сентября. /ТАСС/. Турция обсуждает заключение новых контрактов на поставки газа с разными странами, в том числе с Россией. Об этом заявил журналистам замминистра энергетики Турции Алпарслан Байрактар в кулуарах международной конференции Gastech.

"Этот год будет очень тяжелым для всех нас. Но мы в хороших отношениях с нашими текущими поставщиками, такими как Азербайджан и Россия. Мы обсуждаем новые объемы поставок, новые контракты, потому что некоторые контракты, например, с "Газпромом", истекают в конце года. Мы обсуждаем контракты с Россией, а также новые контракты с другими странами", - сказал он.

Кроме того, замминистра добавил, что Турция рассчитывает как можно скорее заключить долгосрочное соглашение по транзиту газа с Россией.

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