Минстрой предложил расширить перечень банков, открывающих спецсчета по капремонту

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Минстрой РФ предлагает расширить перечень банков, которые смогут открыть специальные счета со средствами для проведения капитального ремонта, до почти 60 кредитных организаций. Соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

"Расширение перечня кредитных организаций позволит открывать специальные счета в небольших и средних банках, которые заинтересованы в привлечении розничных клиентов с небольшими остатками на счетах и в предоставлении таким клиентам кредитных продуктов. <…> При установлении указанных требований количество кредитных организаций, в которых возможно будет открытие и ведение специальных счетов, может увеличиться до порядка 60 банков", - говорится в пояснительной записке к документу.

Предполагается, что требования к банкам, которые смогут открыть спецсчета, будут приближены к требованиям по открытию счетов эскроу. Согласно проекту постановления, на день открытия специального счета кредитный рейтинг банка должен быть не ниже уровня "A-(RU)" по шкале рейтингового агентства АКРА или не ниже уровня "ruA-" по шкале рейтингового агентства "Эксперт РА". Кроме того, планируется исключить требование к размеру собственных средств кредитной организации.

Кроме финансовой устойчивости банков, подтверждаемой кредитным рейтингом, сохранность средств фондом капитального ремонта будет обеспечиваться через страхование вкладов. В пояснительной записке отмечается, что возмещение по специальному счету при страховом случае выплачивается в полном размере, но не более 10 млн рублей. В то же время сегодня в среднем на одном спецсчете накоплено 1,6 млн рублей.

По мнению авторов законопроекта, расширение списка банков, в которых могут бать открыты спецсчета, позволит ускорить замену лифтов в многоквартирных домах по капремонту.