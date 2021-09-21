Свердловские строители предложили повысить стоимость контрактов из-за роста цен

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Строители Свердловской области предложили принять региональный акт, необходимый для перерасчета стоимости контрактов из-за роста цен на стройматериалы от 15% до 100%. Об этом говорится в сообщении, распространенном Уральским объединением строителей.

"Уральское объединение строителей и Лига проектных организаций, объединяющие свыше 2 000 строительных и проектных организаций, обратились к губернатору Свердловской области с просьбой о принятии регионального акта для перерасчета стоимости контрактов. Удорожание стройматериалов прошло практически по всем позициям от 15% до 100%", - отмечается в тексте.

В объединении добавили, что федеральное законодательство позволяет повышать на 30% стоимость контрактов, чтобы справиться с резким ростом цен. Для этого местные власти должны принять специальный нормативный акт.

"Сегодня наши подрядчики делают перерасчет, но им отказывают в проведении повторной государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости. Основание - заказчик строительства не входит в перечень заказчиков, указанных в постановлении 1315, потому что в области не подписан региональный акт, зеркальный постановлению правительства РФ. Если в Свердловской области не появится нормативный акт, может остановиться строительство муниципальных объектов, произойдет серьезный срыв сроков производства работ", - приводит пресс-служба слова генерального директора Уральского объединения строителей Сергей Ренжин.

В конце 2020 года в России начали резко расти цены на металл, позже подорожали и другие строительные материалы. Согласно данным Росстата, с января по август стройматериалы подорожали на 26,3%. В то же время по сравнению с августом 2020 года стройматериалы подорожали на 30%.