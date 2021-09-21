Более 40 инвесторов привлекли в индустриальные парки Подмосковья с начала года

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Свыше 40 инвесторов стали резидентами индустриальных парков Московской области с начала года, благодаря реализации их проектов в регионе будет создано более 2 тыс. рабочих мест. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"С начала года в подмосковные индустриальные парки было привлечено 44 новых резидента, которые планируют инвестировать в свои производства 18,5 млрд рублей. По итогам реализации этих проектов будет создано более 2 тыс. рабочих мест для жителей области", - приводятся в сообщении слова министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.

Также она отметила, что в настоящее время заполняемость территорий индустриальных парков превышает 66%. Предполагается, что к концу года этот показатель вырастет до 71%.

В министерстве рассказали, что всего в Московской области насчитывается 59 индустриальных парков, 21 уже заполнен на 100%.