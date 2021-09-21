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Сбор зерна в Удмуртии по итогам уборочной кампании сократился почти на 30%

Наибольшие объемы урожая зерна по северной зоне собрали в Шарканском, Глазовском и Балезинском районах, по южной зоне - в Алнашском, Можгинском и Вавожском районах

ТАСС, 21 сентября. Валовый намолот зерна в Удмуртии по итогам уборочной кампании составил 496,2 тыс. тонн, что на 207,2 тыс. тонн меньше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.

"Валовый намолот зерна в сезоне 2021 года в Удмуртии составил 496,2 тыс. тонн в бункерном весе, средняя урожайность - 14,6 центнера с гектара. Недобор урожая к уровню 2020 года составил 207,2 тыс. тонн", - сообщили в министерстве.

По оперативным данным, наибольшие объемы урожая зерна по северной зоне собрали в Шарканском, Глазовском и Балезинском районах, по южной зоне - в Алнашском, Можгинском и Вавожском районах.

Отмечается, что на снижение показателя повлияли погодные условия. Режим ЧС, веденный летом из-за почвенной засухи на всей территории республики, был снят только ближе к середине сентября.

Как сообщал ТАСС, в прошлом году в республике намолотили рекордные 703,4 тыс. тонн зерна в бункерном весе, в 2019 году этот показатель составил 625,9 тыс. тонн.

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РоссияУдмуртия
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