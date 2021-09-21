Мишустин призвал создать в РФ платформу для разработки IT-проектов по типу сервиса GitHub

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил создать отечественную платформу для совместной разработки IT-проектов по типу международного сервиса GitHub.

В видеообращении к участникам форума Kazan Digital Week во вторник глава кабмина напомнил, что в этом году правительство утвердило второй пакет решений для ускоренного развития IT-индустрии. Это около 60 мер поддержки по разным направлениям, призванные стимулировать внедрение отечественных технологий для бизнеса, офисного программного обеспечения и операционных систем, развитие образовательных и медицинских сервисов.

"Запустим программу стимулирования участия нашего бизнеса в международных open source альянсах. У нас должна появиться собственная платформа в этой сфере, другими словами, российский GitHub. Продолжим продвигать наши разработки за рубеж", - подчеркнул Мишустин.

По его оценке, благодаря новому пакету мер станут активнее применяться решения в сфере искусственного интеллекта, больших данных, интернета вещей, облачных хранилищ, будут разработаны дополнительные инструменты для снижения административной нагрузки на IT-компании. "Впервые в нашей стране появится институт IT-омбудсмена. Это поможет создать благоприятные условия для ведения бизнеса в этой сфере", - добавил премьер.

Также планируется внедрять отечественное инженерное программное обеспечение для моделирования и проектирования объектов в промышленности, создавать условия для привлечения высококлассных специалистов IT-сектора и возвращения в Россию тех, кто уехал работать за границу.

Эффект первого пакета мер

Глава правительства напомнил, что в прошлом году был запущен первый пакет мер поддержки IT-отрасли, разработанных по поручению президента РФ Владимира Путина. Речь, в частности, идет о снижении ставки налога на прибыль и страховых взносов, освобождении от уплаты НДС с продаж российского программного обеспечения и услуг по предоставлению доступа к нему через интернет.

Мишустин указал, что "это были важные для бизнеса решения", в результате почти 7 тыс. IT-компаний воспользовались льготами по страховым взносам, свыше 1 тыс. организаций - преференциями по налогу на прибыль, около 3 тыс. получили льготы по НДС. "Сэкономленные средства они направили на свое развитие и создание новых конкурентоспособных решений. В компаниях, которые воспользовались такой государственной поддержкой, зарплата сотрудников выше. Выросло количество аккредитованных российских IT-компаний и число программных продуктов, включенных в реестр отечественного программного обеспечения", - добавил председатель правительства.

"Цифровая трансформация обозначена президентом как одна из национальных целей развития, и мы вместе работаем над ее достижением, решаем масштабные задачи, чтобы обеспечить цифровую зрелость ключевых отраслей экономики и социальной сферы, высокий уровень развития государственных услуг в электронном формате", - подчеркнул Мишустин.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы именно Россия стала самой привлекательной территорией для IT-индустрии, страной, где рождаются идеи, дающие начало новым технологиям, товарам, услугам и рынкам", - подытожил глава кабмина.