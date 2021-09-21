"Газпром" выиграл аукционы на два газовых участка в ЯНАО

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. "Газпром" выиграл аукционы на право пользования Восточно-Малыгинским и Восточно-Харасавэйским участками недр, расположенными в ЯНАО. Общая сумма стартового платежа за пользования недрами составила более 17 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Роснедр.

Аукционы состоялись 21 сентября. Размер стартового платежа за пользование Восточно-Малыгинским участком составил 12,862 млрд рублей, Восточно-Харасавэйским - 4,212 млрд рублей.

Кроме "Газпрома", в аукционах принимали участие "Газпром добыча Надым", "дочки" "Новатэка" - "Новатэк Юрхаровнефтегаз" и "Обский ГХК", а также компания "Ямал Север".

На Восточно-Малыгинском участке недр расположены структуры Северо-Малыгинская, Тыпертояхская, часть Февральская и Южно Хэсалямская, подготовленные к глубокому бурению с перспективными ресурсами газа по категории D0 в объеме 181,247 млрд куб. м, запасы конденсата составляют 30,383 млн т. По категории D1 извлекаемые запасы газа составляют 213 млрд куб. м, по категории D2 - 119 млрд куб. м.

На Восточно-Харасавэйском участке расположены структуры Восточно-Харасавэйская, Хорейная, Хороводная и часть Хребетной (10%), подготовленные к глубокому бурению с перспективными ресурсами газа по категории D0 в объеме 409,036 млрд куб. м, запасы конденсата составляют 40,399 млн т.

Аукционы на Хараеганский, Логасъеганский и Хошгортъеганский участки недр

Компания "Ермак Нефтегаз (СП "Роснефти" и BP) выиграла аукционы на Хараеганский и Хошгортъеганский участки недр. Стартовый платеж за Хараеганский участок составил 75,71 млн руб., за Хошгортъеганский - 56,09 млн руб. В аукционах также участвовали "Роснефть" и "Новохим".

Аукцион на Логасъеганский участок недр не состоялся, поскольку не были сделаны шаги аукциона, уточнили в Роснедрах. Участниками аукциона были "Ермак Нефтегаз" и "Новохим".

На Хараеганском участке извлекаемые запасы нефти по категории D1 составляют 19,105 млн т, газа - 10,945 млрд куб. м, конденсата - 0,318 млн т. Прогнозные запасы нефти по категории D2 составляют 13,523 млн т, газа - 8,169 млрд куб. м, конденсата - 0,331 млн т. На Хошгортъеганском участке запасы нефти по категории D1 составляют 12,5 млн т, газа - 11,2 млрд куб. м, конденсата - 0,5 млн т. Прогнозные запасы нефти по категории D2 составляют 9,2 млн т, газа - 8,3 млрд куб. м, конденсата - 0,2 млн т.

Запасы нефти по категории D1 на Логасъеганском участке составляют 95,6 млн т, газа - 17,8 млрд куб. м, конденсата - 1,6 млн т. Запасы нефти по категории D2 оцениваются в 31,2 млн т, газа - 12,1 млрд куб. м, конденсата - 0,8 млн т.