S&P повысило рейтинг "Металлоинвеста" до "BBB-" с "BB+"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство S&P повысило долгосрочные рейтинги "Металлоинвеста" в иностранной и национальной валютах до "BBB-" с "BB+", говорится в сообщении агентства.

Прогноз по рейтингу - "стабильный".

"Мы ожидаем, что высокие операционные показатели компании сохранятся, даже когда цены на железную руду снизятся до более обоснованного уровня 80-90 долларов за тонну, учитывая, что ее низкая себестоимость должна поддерживать положительный свободный денежный поток. В связи с этим мы повысили рейтинг "Металлоинвеста" с "BB +" до "BBB-", - говорится в сообщении.

По мнению аналитиков S&P, стабильный прогноз отражает ожидания от того, что "Металлоинвест" сохранит высокие показатели кредитоспособности, при этом средства от операционной деятельности до долга превышают 60%, несмотря на ожидаемое снижение цен на железную руду и повышение налогов на добычу полезных ископаемых в России.

"Данный уровень соответствует суверенному рейтингу России и рейтингам ведущих публичных компаний сектора, присвоенных S&P <...> "Металлоинвест" имеет композитный кредитный рейтинг инвестиционного уровня, являясь единственной российской частной компанией в металлургической и горнодобывающей отрасли, обладающей такой категорией рейтинга", - отметил заместитель генерального директора по финансам и экономике компании Алексей Воронов.

О компании

"Металлоинвест" - ведущий производитель и поставщик железорудной продукции на мировом рынке, обладает вторыми по величине в мире разведанными запасами железной руды - 13,9 млрд т. Компания объединяет Лебединский ГОК, Михайловский ГОК им. А. В. Варичева, Оскольский электрометаллургический комбинат им. А. А. Угарова и "Уральскую сталь".