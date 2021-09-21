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ЦБ: пенсионерам важно полагаться не только на государство, но и на собственный капитал

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов указал, что поддержкой на пенсии может быть и пассивный доход от акций, облигаций и других финансовых инструментов
Первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов Петр Ковалев/ТАСС
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Первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Действующим пенсионерам помогать довольно поздно, необходимо стимулировать граждан к моменту выхода на пенсию полагаться не только на государство, но и на сформированный в течение жизни капитал. Об этом заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов на расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

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"Помогать пенсионерам, мое личное мнение, немножко поздно. Помогать нужно гражданину выйти на пенсию с хорошим пенсионным проектом, который прежде всего <…> должен быть сформирован самим гражданином в течение всей жизни. Это называется капитализм. Когда человек вышел на пенсию, полагаясь полностью на государство, это социализм. Мы скорее ближе к нашему советскому прошлому в этом плане, и предложение ЦБ и Минфина - как раз эту трансформацию начать", - рассказал представитель регулятора.

По его мнению, такие изменения важно проводить не только через агитацию и стимулирование, но и через настройку самих пенсионных институтов. "Пенсионные институты сегодня очищены от недобросовестных игроков, у которых есть возможность и приносить пользу гражданину, и финансировать <…> экономику", - добавил он.

При этом есть много вариантов для граждан сделать и самостоятельные накопления. "Это могут быть пенсионные фонды, страховые компании, в конце концов - покупка недвижимости, которая поможет человеку при ее сдаче в аренду", - отметил первый зампред ЦБ.

Швецов добавил, что поддержкой на пенсии может быть и пассивный доход от акций, облигаций и других финансовых инструментов. "У нас сегодня открыто больше 10 миллионов счетов, люди поверили и начали покупать акции, потому что, во-первых, компании начали платить дивиденды, второе - банки <…> начали предлагать эти продукты населению. <…> Этот пассивный доход от инвестиций является значимой частью пенсионных планов в развитых странах, и рынок капитала является источником благосостояния не только для мажоритарных, но и миноритарных акционеров", - считает он.

При этом сегодня акции российских компаний, которые находятся в свободном обращении, в значительной степени принадлежат не российским гражданам и пенсионным фондам, а иностранным, подчеркнул Швецов. "Иностранцы видят прибыльность российских корпораций, и граждане вполне, еще достаточно этого free float (бумаг в свободном обращении - прим. ТАСС), чтобы они часть этих акций купили и положили в свои портфели", - подытожил представитель ЦБ.

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