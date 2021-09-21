Съезд РСПП с участием президента может пройти 2 декабря

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), в котором может принять участие президент РФ Владимир Путин, запланирован на 2 декабря. Об этом заявил глава РСПП Александр Шохин в ходе регионального форума "Инвестиции в регионы: новые возможности для бизнеса".

"В начале декабря на съезде РСПП подведем их итоги, в том числе в рамках встречи с президентом Российской Федерации, которая состоится в формате, который позволит, с одной стороны, нам провести содержательное общение с президентом, но, с другой стороны, безусловно будет учитывать санитарно-эпидемиологическую обстановку. Этот формат мы, безусловно, будем обсуждать и с администрацией президента, и с Роспотребнадзором уже где-то ближе к дате съезда, которая на 2 декабря предварительно у нас намечена", - сказал Шохин.

Съезд РСПП завершает Недели российского бизнеса, которые проводит союз. Путин в прежние годы традиционно посещал съезд РСПП и проводил встречи с членами бюро союза.