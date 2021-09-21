ПАРИЖ, 21 сентября. /ТАСС/. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозирует рост ВВП России в 2021 году на уровне 2,7%, что соответствует ее мартовскому прогнозу. Об этом говорится в предварительном докладе организации, опубликованном во вторник.

Согласно сводному графику, приведенному в документе, рост ВВП России в 2022 году составит 3,4%. Это на 0,8 процентных пункта выше, чем прогнозировала организация в марте.

В сентябрьском докладе отмечается, что в России, а также Аргентине, Бразилии, Мексике и Турции был отмечен "неожиданный рост инфляции", который "сохранится в течение некоторого времени". "Ужесточение денежно-кредитных условий во многих из этих стран тем не менее должно помочь ограничить внутреннее ценовое давление, особенно ко второй половине 2022 года", - говорится в докладе.

Ранее Минэкономразвития РФ опубликовало свой прогноз, согласно которому ВВП России вырастет в этом году на 4,2%, в 2022 году - на 3%. По словам главы ведомства Максима Решетникова, в 2022 году в связи с постепенным выходом из сделки ОПЕК+ будет восстанавливаться добывающий сектор экономики.

В новость была внесена правка (12:16 мск) - меняется показатель в заголовке - 2,7%.