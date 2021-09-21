Чернышенко: более 4,5 тыс. проектов включили в стратегии цифровой трансформации регионов

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Более 4,5 тыс. проектов включено в стратегии цифровой трансформации регионов России. Об этом ТАСС сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"В них включено более 4,5 тыс. проектов. Это крупные и одновременно сквозные проекты, которые требуют особых подходов к управлению. На данном этапе они успешно реализуются проектными командами. Все решения, которые мы внедряем, рассматриваются исключительно с позиции тех, кто будет пользоваться их результатами - наших граждан и бизнеса", - приводятся слова Чернышенко в приветствии участников 32-го Всемирного конгресса IPMA "Управление проектами в эпоху цифровой трансформации".

Он также назвал цифровую трансформацию государства, общества и бизнеса одним из национальных приоритетов на ближайшее десятилетие. "Мы уверенно движемся к достижению поставленной цели. По поручению президента России реализуется комплекс мер, направленных на создание благоприятных условий как для лидеров рынка ИТ-отрасли, так и для высокотехнологичных стартапов", - добавил вице-премьер.

Чернышенко выразил уверенность, что конгресс даст возможность заложить прочную основу для сотрудничества РФ с другими странами в сфере управления проектами, которое в будущем принесет результаты для всех государств-участников диалога.

В аппарате вице-премьера уточнили, что в работе конгресса участвуют бизнесмены, управляющие, предприниматели, представители мировых корпораций, ученые, преподаватели, коучи, некоммерческие организации, а также студенты из более 70 стран мира. В текущем году темой для обсуждения станет цифровая трансформация предприятий, городов и государств, а также применение новых технологий в управлении проектами.

Конгресс IPMA - это международная авторитетная платформа и эффективный инструмент для развития профессиональных отношений, оценки достижений и обсуждения глобальных тенденций в управлении проектами.

В новость была внесена правка (12:57 мск) - передается с исправлением в заголовке и лиде, правильно - "стратегии".