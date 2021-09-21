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МЭР в течение месяца хочет принять первый пакет решений по поддержке инвестиций в регионах

Первый пакет включает инвестиционную декларацию, инвестиционный комитет и агентство инвестиционного развития

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Министерство экономического развития в течение ближайшего месяца планирует принять первый пакет решений по созданию системы мер поддержки инвестиций в регионах. Об этом заявил первый заместитель министра экономического развития РФ Андрей Иванов.

"Обязуемся в течение ближайшего месяца принять первый пакет системных решений на уровне приказа Министерства экономического развития, отработанный с нашими 11-ю пилотными регионами. Это инвестиционная декларация, это инвестиционный комитет и агентство инвестиционного развития - система сопровождения и поддержки", - отметил он.

При этом, по его словам, в рамках второго пакета решений будет внедряться инвестиционная карта.

"Во втором пакете у нас будет инвестиционная карта и реестр инвестиционных проектов в этом смысле у нас уже почти готов. Третий пакет - свод инвестиционных правил, где систематизированы нормы, влияющие и регулирующие предоставление тех или других сервисов и поддержек, необходимых для того, чтобы инвестиционный проект в регионе состоялся", - сказал Иванов.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития России до конца 2021 года утвердит свод инвестиционных правил, представляющий оптимальный алгоритм подключения к инфраструктуре в рамках "Регионального инвестиционного стандарта".

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