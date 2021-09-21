В Минцифры предложили высылать пользователям госуслуг статус рассмотрения их заявлений

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ предлагает направлять в личный кабинет пользователей портала госуслуг сведения о статусе рассмотрения заявлений и результаты оказанных услуг. Соответствующий проект постановления правительства РФ, подготовленный министерством, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом предусматривается, что все органы власти и МФЦ, предоставляющие государственные и муниципальные услуги гражданам и организациям, в обязательном порядке направляют в личный кабинет заявителя на портале госуслуг статусы рассмотрения заявлений и результат предоставления услуги в виде электронного документа, скан-копии документа или электронной копии документа, являющегося результатом предоставления услуги", - сообщили ТАСС в Минцифры.

Проектом учитываются также все возможные способы обращения заявителя за предоставлением услуги. Так, например, независимо от того, обратился ли заявитель в орган власти лично, через МФЦ, через портал госуслуг или по почте, он сможет увидеть в своем личном кабинете на портале госуслуг статус рассмотрения его заявления органом власти, ответственным за рассмотрение заявления, и результат предоставления услуги в виде электронного документа, скан-копии документа или электронной копии документа.

В Минцифры отметили, что проект предусматривает также закрепление унифицированного порядка действий органа власти и МФЦ в рамках реализации положений проекта. "Проектом предусмотрено, что органы власти и МФЦ, предоставляющие услуги, обязаны использовать единую систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) при направлении указанных сведений из своей информационной системы в личный кабинет заявителя на портале госуслуг", - уточнили в министерстве.

Вместе с тем при отсутствии у органа власти или МФЦ технической возможности направления сведений с использованием своей информационной системы посредством СМЭВ, "органам власти и МФЦ бесплатно предоставляется типовое техническое решение, разработанное Минцифры". Заявку на предоставление типового технического решения необходимо направить в Минцифры не позднее, чем за один календарный месяц до начала направления сведений в личные кабинеты заявителей на портале госуслуг.

"Важно отметить, что в случае, если у заявителя нет личного кабинета на портале госуслуг, поступившие от органа власти или МФЦ сведения не хранятся порталом госуслуг и подлежат автоматическому уничтожению", - заключили в министерстве.