Голикова поручила Минтруду доработать план по выявлению теневой занятости

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Минтруд представил проект плана мероприятий по выявлению теневой занятости и ее легализации в регионах, который был разработан в рамках поручения президента. По итогам рассмотрения проекта, ведомству поручено доработать план и согласовать его с регионами, говорится в сообщении секретариата вице-премьера Татьяны Голиковой по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

"По итогам рассмотрения <...> Минтруду поручено доработать план мероприятий, в том числе с учетом предложений членов рабочей группы, и обеспечить его согласование с полномочными представителями президента России в федеральных округах, заинтересованными ведомствами, государственными внебюджетными фондами и организациями", - говорится в сообщении.

Также в ходе заседания был рассмотрен вопрос о ситуации на региональных рынках труда и мерах по восстановлению численности занятого населения в 2021 году до допандемических значений. О состоянии региональных рынков труда рассказали руководители Удмуртской Республики, Забайкальского и Краснодарского краев.

"В Забайкальском крае целевой показатель по восстановлению численности занятого населения 23,7 тыс. человек достигнут на 99,4%, но при этом отмечается существенный миграционный отток населения, превышающий в 1,6 раза коэффициент миграционной убыли по Дальневосточному федеральному округу", - отметили в секретарите. В Краснодарском крае целевой показатель по восстановлению занятости населения достигнут на 98%, однако в апреле 2021 года показатель был достигнут на 100,5%, что говорит об отрицательной динамике достижения целевого показателя и обусловлено сезонным характером работы в сфере сельского хозяйства. В Удмуртской Республике целевой показатель по восстановлению занятости населения 32,5 тыс. человек достигнут на 98,9%, но при этом также отмечается существенная миграционная убыль населения республики.